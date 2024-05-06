Как отметила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз, заявления российской внешней разведки, что Соединенные Штаты якобы ведут переговоры с украинскими политиками об отстранении президента Владимира Зеленского, являются очередной имитацией "бурной" разведывательной деятельности со стороны Нарышкина и его ведомства.

Ирина Фриз

"Следует вспомнить, как русские разведчики методично дезинформируют свое население и придумывают сказки о захватнических планах Польши и других соседей Украины, советские истории о загнивающем Западе, птицах-убийцах, выведенных в украинских биолабраториях и т.д. Учитывая тайный бюджет российской разведки, можно только представить уровень коррупции и отмывания денег в этом учреждении. Лгать своим руководителям, похоже, – очень прибыльный бизнес в Ясенево",

– заявила Фриз.

По ее словам, "специалисты", извращающие законодательство Украины, где четко указаны сроки полномочий президента и невозможность проведения выборов во время военного положения, умело подражают своим потугам КГБбистской школе по искривлению реальности и навязыванию ложных представлений.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что внешняя разведка террористической России заявила о том, что Соединенные Штаты якобы начали проводить переговоры с бывшим президентом Петром Порошенко, экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, городским главой Киева Виталием Кличко и главой Офиса президент Андреем Ермаком относительно "замены" президента Владимира Зеленского в случае, если ситуация на фронте будет совсем плохой. В этом случае якобы на Зеленского захотят повесить все провалы.