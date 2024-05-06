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Ткачик Олеся
Как отметила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз, заявления российской внешней разведки, что Соединенные Штаты якобы ведут переговоры с украинскими политиками об отстранении президента Владимира Зеленского, являются очередной имитацией "бурной" разведывательной деятельности со стороны Нарышкина и его ведомства.
Ирина Фриз
По ее словам, "специалисты", извращающие законодательство Украины, где четко указаны сроки полномочий президента и невозможность проведения выборов во время военного положения, умело подражают своим потугам КГБбистской школе по искривлению реальности и навязыванию ложных представлений.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что внешняя разведка террористической России заявила о том, что Соединенные Штаты якобы начали проводить переговоры с бывшим президентом Петром Порошенко, экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, городским главой Киева Виталием Кличко и главой Офиса президент Андреем Ермаком относительно "замены" президента Владимира Зеленского в случае, если ситуация на фронте будет совсем плохой. В этом случае якобы на Зеленского захотят повесить все провалы.
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