logo

BTC/USD

63936.32

ETH/USD

3103.50

LTC/USD

81.22

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 У Порошенко отреагировали на заявления российской разведки об изменении власти в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

У Порошенко отреагировали на заявления российской разведки об изменении власти в Украине

Имитацией «бурной деятельности» назвала информацию от вражеской разведке о том, что США якобы ведут переговоры с Порошенко, Залужным, Кличко и Ермаком по поводу замены Зеленского, нардеп Ирина Фриз

сегодня, 13:19
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как отметила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз, заявления российской внешней разведки, что Соединенные Штаты якобы ведут переговоры с украинскими политиками об отстранении президента Владимира Зеленского, являются очередной имитацией "бурной" разведывательной деятельности со стороны Нарышкина и его ведомства.

У Порошенко отреагировали на заявления российской разведки об изменении власти в Украине

Ирина Фриз

"Следует вспомнить, как русские разведчики методично дезинформируют свое население и придумывают сказки о захватнических планах Польши и других соседей Украины, советские истории о загнивающем Западе, птицах-убийцах, выведенных в украинских биолабраториях и т.д. Учитывая тайный бюджет российской разведки, можно только представить уровень коррупции и отмывания денег в этом учреждении. Лгать своим руководителям, похоже, – очень прибыльный бизнес в Ясенево",
– заявила Фриз.

По ее словам, "специалисты", извращающие законодательство Украины, где четко указаны сроки полномочий президента и невозможность проведения выборов во время военного положения, умело подражают своим потугам КГБбистской школе по искривлению реальности и навязыванию ложных представлений.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что внешняя разведка террористической России заявила о том, что Соединенные Штаты якобы начали проводить переговоры с бывшим президентом Петром Порошенко, экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, городским главой Киева Виталием Кличко и главой Офиса президент Андреем Ермаком относительно "замены" президента Владимира Зеленского в случае, если ситуация на фронте будет совсем плохой. В этом случае якобы на Зеленского захотят повесить все провалы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/Iryna.Friz/posts/pfbid02fB9dT11Hxxc4b6vTzTm1ifpnPoiyRqrucLjT2BrLrc4TLnpqogaVzCuoQQayBhdFl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости