У нового мощного "плана" Зеленского нет никаких перспектив: нардеп указал, чего не хватает

Во вторник, 19 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план стойкости Украины. Народный депутат Алексей Кучеренко поделился своим впечатлением от услышанных инициатив, сообщает портал "Комментарии".

Фото портал "Комментарии"

"Вместе с коллегами внимательно прослушал новый план. Выступление президента Зеленского длилось около часа. Выступление было мощным. Все тезисы "плана" так же были мощными и красивыми — спорить с чем-то тяжело, потому что нужно читать документы и проверять цифры, а их пока никто не видел. Хотя со всеми тезисами можно определенно согласиться.

Аудитория в зале ВР также была мощной — военные, президент, правительство, депутаты, силовики, судьи, высокие чиновники, послы”, — рассказал о ситуации во время парламентского заседания.

Он отметил, что для реализации этого мощного "плана" нужны:

мощное правительство, мощная коалиция, мощные СБУ и НАБУ, мощный Антимонопольный комитет и НКРЭКУ, мощная Счетная палата и мощный суд,

безусловно, должен быть сверхмощный президент, который сможет гарантировать мощное соблюдение Конституции Украины и Законов Украины всеми без исключения государственными институциями и гражданами Украины,

и главное – должны быть сверхмощные ВСУ.

"Без этих атрибутов ни один "план", к сожалению, не имеет никаких перспектив", — убежден нардеп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что политтехнолог Олег Постернак отметил, что этот документ больше похож на хорошо составленную избирательную программу, но как раз Зеленский в выступлении опроверг слухи о выборах, заявив, что они пройдут после справедливого мира.