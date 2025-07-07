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The Economist раскрыл, кто на самом деле вместо Зеленского решает кадровые вопросы

The Economist пишет о том, что "теневая рука" Ермака стоит за возможными кадровыми перестановками в правительстве

7 июля 2025, 07:46
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Кравцев Сергей

Глава Офиса президента Андрей Ермак может стоять за серией возможных кадровых перестановок в украинском правительстве в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале британского издания The Economist в материале "Политические распри в Украине становятся ожесточёнными".

The Economist раскрыл, кто на самом деле вместо Зеленского решает кадровые вопросы

Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

По информации журналистов, Андрей Ермак играет ключевую роль в попытках сместить ряд высокопоставленных чиновников и продвинуть на их места лояльных к нему людей. В частности, речь идёт о деле против вице-премьера Алексея Чернышова, обвинённого в коррупции, возможной замене премьер-министра Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко, а также о неоднократных попытках сместить главу ГУР Кирилла Буданова.

Авторы публикации отмечают, нет прямых доказательств того, что Ермак приказал расследовать дело Чернышова. Более года детективы проверяли заявления о том, что соратники вице-премьера приобрели квартиры по заниженным ценам в проекте, который он сам утвердил. Однако три чиновника на условиях анонимности утверждают, что Ермак влиял на ход дела, сознательно позволяя ему продвигаться, тогда как другие расследования он "замораживал". По мнению этих источников, настоящий "грех" Чернышова заключался в том, что он встал на пути Ермака. Во-первых, он пытался стать альтернативным каналом коммуникации с американцами. Во-вторых, его отстранение расчистило дорогу для продвижения Юлии Свириденко – политического деятеля, тесно связанного с Ермаком.

Как акцентирует внимание издание, помимо замены премьер-министра Шмыгаля, кадровые перестановки планируются в министерствах образования, здравоохранения, культуры, социальной политики и, возможно, финансов. Один высокопоставленный чиновник отметил, что Андрей Ермак завершает то, что считает незавершённым. Большинство людей – его ставленники.

Кроме того, по данным The Economist, Андрей Ермак в девятый раз пытается сместить главу ГУР Кирилла Буданова, однако тот пока удерживается на своей должности.

Источники, близкие к Ермаку, называют Буданова "непредсказуемым революционером", который якобы строит собственную политическую команду. "90% Офиса президента считают его сумасшедшим, а 10% – гением", – цитирует издание одного из инсайдеров.

The Economist подчеркивает, что Ермак контролирует значительную часть информационных потоков к президенту Зеленскому – по некоторым оценкам, до 85% – что создаёт атмосферу слухов и интриг в высших эшелонах власти.

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Источник: https://www.economist.com/europe/2025/07/06/ukraines-political-infighting-gets-nasty
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