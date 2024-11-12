The Economist называет две важные даты для Украины: когда возможны выборы и прекращение огня

Самую раннюю дату выборов в Украине называет издание The Economist – 25 мая. По данным издания, украинские политики обсуждают две даты: 20 января 2025 года, дата инаугурации Дональда Трампа — вероятное прекращение огня, и 25 мая — самая ранняя дата обсуждаемых выборов, сообщает портал “Комментарии”.

Фото портал "Комментарии"

По данным издания, в Офисе президента отрицают, что готовятся к избирательной кампании. Большинство источников издания остаются скептическими по поводу вероятного проведения выборов. Есть вопросы организации, к тому же впереди зима, которую многие прогнозируют сложной. "Заниматься предвыборной агитацией сейчас было бы самоубийством", — говорит нардеп Ярослав Железняк.

“И все же определенная подготовительная работа, кажется, началась. Областные избирательные штабы мобилизуются, начинается работа над списками кандидатов. Представители одного вероятного конкурента Владимира Зеленского в президенты говорят, что Украине нужны выборы; но они волнуются по поводу того, чтобы сделать публичное заявление по этому поводу, опасаясь резкой негативной реакции со стороны Офиса президента”, — сообщает издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по сети Интернет распространяется информация, что якобы высокопоставленные должностные лица США настаивают на проведении в Украине выборов. Выборы нужны якобы для того, чтобы избавиться от Президента Украины Владимира Зеленского. В Центре стратегических коммуникаций и безопасности опровергли эту информацию.

“Ложь: Госдепартамент США готовится провести выборы в Украине, чтобы избавиться от Владимира Зеленского. Об этом заявила пресс-служба российской службы внешней разведки”, — сообщили в Центре.

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