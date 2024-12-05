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«Сын экс-главы МИД Украины Кулебы приобрел железный трон из «Игры престолов»: что известно

Его стоимость оценили в полтора миллиона долларов

5 декабря 2024, 16:41
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Недилько Ксения

Российские Telegram-каналы пишут, что якобы 18-летний Егор Кулеба, сын экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, выкупил в США знаменитый железный трон из телесериала "Игра престолов" за $1,5 миллиона. В Центре стратегических коммуникаций и безопасности отмечают, что это фейк.

«Сын экс-главы МИД Украины Кулебы приобрел железный трон из «Игры престолов»: что известно

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Дмитрий Кулеба в своем Instagram опроверг этот вброс и подчеркнул, что распространенное видео – это фейк. Канал, распространивший эту подделку, относят к сети распространителей пророссийских нарративов.

Экс-министр отметил, что для подделки использовали оригинальный сюжет американского канала в Сан-Антонио за октябрь, в котором рассказывают о местном фане сериала, купившем этот трон за $1,5 млн.

"Декабрь – тот же сюжет, но уже смонтированный с фейковой плашкой и добавленными фото меня и моего сына Егора. Теперь сюжет утверждает, что этот трон вроде бы приобрел Егор за сумасшедшие деньги...

Егор ничего не покупал. Он студент, учится в Киеве и открою тайну – ни он, ни я даже не смотрели "Игру престолов", – добавляет Кулеба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Экс-министр Кулеба удивил новой работой за пределами Украины

Дмитрий Кулеба, бывший министр иностранных дел Украины, приступил к новому этапу своей карьеры в США. Он стал старшим научным сотрудником Гарвардского университета. Эту информацию подтвердил Belfer Center, разместив ее на своем сайте 4 декабря.

Напомним, что 5 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении нового министра иностранных дел. На место Кулебы был утвержден Андрей Сибига, за которого проголосовали 258 депутатов. В Гарварде Дмитрий Кулеба присоединится к команде исследователей Belfer Center, занимающейся изучением вопросов международной безопасности, дипломатии и глобальной политики. Его опыт во главе украинской дипломатии и участие в сложных международных переговорах станут основой для научных исследований и преподавательской деятельности.



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