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Главная Новости Политика Украины 2024 Суд избрал меру пресечения нардепу Евгению Шевченко: СМИ
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Суд избрал меру пресечения нардепу Евгению Шевченко: СМИ

Какую меру пресечения избрал суд нардепу Шевченко

сегодня, 20:58
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Кречмаровская Наталия

В пятницу, 15 ноября, суд избрал народному депутату Украины Евгению Шевченко меру пресечения. Его подозревают в госизмене. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Киев24".

Суд избрал меру пресечения нардепу Евгению Шевченко: СМИ

Фото из открытых источников

СМИ сообщают, что суд направил нардепа под стражу до 11 января без права внесения залога.

Отметим, что его подозревают в госизмене. ГБР разоблачило нардепа на распространении информации о том, что якобы власти Украины довели страну до полного краха, потери территорий и людей.

Следствие установило, что народный депутат ездил в Беларусь в сентябре 2020 года, когда там продолжались протесты, встречался с самопровозглашенным президентом Лукашенко.

Издание сообщает, что глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что украинская разведка коммуницирует с Беларусью, в том числе с помощью Евгения Шевченко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат Евгений Шевченко, обвиненный в государственной измене, через соцсети обратился к Александру Дубинскому.

Политику ответил Дубинский и отметил, что действительно нужно бояться "физического уничтожения", а не СИЗО и пообещал ему защиту.

Напомним, недавнее задержание народного депутата Евгения Шевченко, подозреваемого в государственной измене, всколыхнуло политические круги и повлекло за собой бурные комментарии.

Одно из самых резких заявлений сделал его коллега Алексей Гончаренко. Нардеп в жесткой форме заявил, что предыдущая деятельность Шевченко давно должна была вызвать внимание правоохранителей. Гончаренко назвал это "дурдомом" и задал вопрос: почему реакция появилась только сейчас?

Подробнее о реакции Гончаренко читайте здесь.




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Источник: https://kyiv24.news/news/sud-vidpravyv-pid-vartu-nardepa-yevgeniya-shevchenka
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