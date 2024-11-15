Суд избрал меру пресечения нардепу Евгению Шевченко: СМИ

В пятницу, 15 ноября, суд избрал народному депутату Украины Евгению Шевченко меру пресечения. Его подозревают в госизмене. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Киев24".

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СМИ сообщают, что суд направил нардепа под стражу до 11 января без права внесения залога.

Отметим, что его подозревают в госизмене. ГБР разоблачило нардепа на распространении информации о том, что якобы власти Украины довели страну до полного краха, потери территорий и людей.

Следствие установило, что народный депутат ездил в Беларусь в сентябре 2020 года, когда там продолжались протесты, встречался с самопровозглашенным президентом Лукашенко.

Издание сообщает, что глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что украинская разведка коммуницирует с Беларусью, в том числе с помощью Евгения Шевченко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат Евгений Шевченко, обвиненный в государственной измене, через соцсети обратился к Александру Дубинскому.

Политику ответил Дубинский и отметил, что действительно нужно бояться "физического уничтожения", а не СИЗО и пообещал ему защиту.

Напомним, недавнее задержание народного депутата Евгения Шевченко, подозреваемого в государственной измене, всколыхнуло политические круги и повлекло за собой бурные комментарии.

Одно из самых резких заявлений сделал его коллега Алексей Гончаренко. Нардеп в жесткой форме заявил, что предыдущая деятельность Шевченко давно должна была вызвать внимание правоохранителей. Гончаренко назвал это "дурдомом" и задал вопрос: почему реакция появилась только сейчас?

Подробнее о реакции Гончаренко читайте здесь.



