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Главная Новости Политика Украины 2024 Стефанчук отреагировал на признание его Путиным «легитимным президентом»
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Стефанчук отреагировал на признание его Путиным «легитимным президентом»

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук отреагировал на слова кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что он считает именно его легитимной властью в Украине, а не президента Владимира Зеленского

сегодня, 18:43
Автор:
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Ткачик Олеся
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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отреагировал на слова кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что теперь легитимной властью в Украине якобы является парламент и его глава.

Стефанчук отреагировал на признание его Путиным «легитимным президентом»

Руслан Стефанчук

Как отметил Стефанчук, хорошо, что в террористической России начали читать Конституцию, однако, по его словам, нужно выбирать из нее не только то, что нравится.

"Рекомендовал бы любознательным читателям овладевать текстом нашей Конституции не избирательно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: "Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины". В демократических обществах это называется непрерывностью власти. Но эта "непрерывность" не в русском (как "вечность"), а в нормальном, демократическом и безопасном понимании", -
отметил Стефанчук.

Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский до завершения военного положения будет оставаться в Украине легитимным президентом. И это, подчеркнул глава Верховной Рады, соответствует букве Конституции.

При этом Стефанчук добавил, что провозглашенные кремлевским диктатором нарративы, действительно очень предсказуемы и бессмысленны.

"Единственное смущает, что отдельные "украинские" политики, будто готовя почву, почти слово в слово цитируют высказанные нарративы, в частности, и в стенах Украинского Парламента",
– подчеркнул Стефанчук.

Кроме того, он посоветовал россиянам в первую очередь читать свою Конституцию.

"И речь не о каких-то призрачных для России принципах демократического устройства или прав человека и гражданина. А хотя бы в той части, где говорится, что российская федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов. Чтобы далеко не листать – это статья 79.1",
– отметил Стефанчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин считает , что теперь легитимной властью в Украине является Верховная Рада.




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Источник: https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid0opmKktxEkFAe2H7Gwy6J66gMxb4k5ppH8qpUF5uqrWhouGmLAEDvQ3GmzNJKief8l
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