Стефанчук отреагировал на признание его Путиным «легитимным президентом»

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отреагировал на слова кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что теперь легитимной властью в Украине якобы является парламент и его глава.

Руслан Стефанчук

Как отметил Стефанчук, хорошо, что в террористической России начали читать Конституцию, однако, по его словам, нужно выбирать из нее не только то, что нравится.

"Рекомендовал бы любознательным читателям овладевать текстом нашей Конституции не избирательно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: "Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины". В демократических обществах это называется непрерывностью власти. Но эта "непрерывность" не в русском (как "вечность"), а в нормальном, демократическом и безопасном понимании", -

отметил Стефанчук.

Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский до завершения военного положения будет оставаться в Украине легитимным президентом. И это, подчеркнул глава Верховной Рады, соответствует букве Конституции.

При этом Стефанчук добавил, что провозглашенные кремлевским диктатором нарративы, действительно очень предсказуемы и бессмысленны.

"Единственное смущает, что отдельные "украинские" политики, будто готовя почву, почти слово в слово цитируют высказанные нарративы, в частности, и в стенах Украинского Парламента",

– подчеркнул Стефанчук.

Кроме того, он посоветовал россиянам в первую очередь читать свою Конституцию.

"И речь не о каких-то призрачных для России принципах демократического устройства или прав человека и гражданина. А хотя бы в той части, где говорится, что российская федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов. Чтобы далеко не листать – это статья 79.1",

– отметил Стефанчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин считает , что теперь легитимной властью в Украине является Верховная Рада.



