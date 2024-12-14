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Станет ясно, чего ждать ближайшие недели и месяцы: Зеленский едет на переговоры в Брюссель

Владимир Зеленский встретится с европейскими лидерами

сегодня, 10:22
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", глава украинского государства Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам анонсировал визит в Брюссель для переговоров "с европейскими лидерами".

Станет ясно, чего ждать ближайшие недели и месяцы: Зеленский едет на переговоры в Брюссель

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Рассказывая о переговорах с иностранными лидерами, Владимир Зеленский отметил, что уже идет подготовка "к встречам в Брюсселе на следующей неделе – с европейскими лидерами".

Президент не уточнил, когда именно состоится поездка и с кем он встречается.

При этом ранее агентство Reuters, ссылаясь на собеседников отмечало, что у Зеленского запланированы встречи с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши.

Встречу организовал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Она будет предусматривать совместное заседание и несколько двусторонних встреч с Зеленским.

Зеленский планирует обсудить поддержку Украины в войне с Россией.

"Это не будет встреча, на которой будут приняты конкретные решения, она будет более политической, чтобы обсудить ближайшие недели и месяцы", – сказал источник, знакомый с планом встречи.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в рамках визита делегации Украины в США Андрей Ермак посетил Вашингтон, Нью-Йорк и Флориду. Он провел встречи с представителями команды новоизбранного президента Трампа. Стороны обсудили планы России, а также то, какие шаги следует предпринять, чтобы их сорвать, говорится в сообщении Офиса президента. При этом обратил на себя внимание материал "The Guardian", в котором говорится, что Администрация Джо Байдена разработала последнюю стратегию поддержки Украины. Она включает в себя "лавину" военной помощи и масштабные новые санкции против России. Можно ли надеяться на решительные шаги Байдена в конце своего президентства? Или все же все решения США по Украине теперь зависят от Трампа и его команды? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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