Стамбульская авантюра стоит слишком дорого: в ВР поддержали инициативу Мерца

Накануне в Киеве лидер немецких христианских демократов, вероятный будущий премьер Германии Фридрих Мерц предложил создать контактную группу из четырех стран – Франции, Польши, Великобритании и Германии для выработки совместной позиции для завершения войны в Украине.

Фридрих Мерц

Как отметила нардеп Ирина Геращенко, события разворачиваются настолько быстро, что европейские лидеры должны реагировать на новые обстоятельства. Она добавила, что представители команды новоизбранного президента Дональда Трампа не скрывают, что ожидают от стран ЕС большего соответствия в помощи Украине и больших вкладов в европейскую коллективную безопасность. Номинированный советник по нацбезопасности Трампа Майкл Уолц в выступлении на IDU заявил, что страны ЕС должны увеличить расходы на безопасность и оборону.

"С Путиным нужно говорить на языке силы, поэтому важно, чтобы рядом были наши партнеры. Стамбульская авантюра, когда украинская делегация была один на один за столом переговоров с путиноидами, дорого обходится Украине, Путин теперь шантажирует теми договоренностями мир. Нужно, чтобы рядом с Украиной были наши союзники и партнеры, не стоит садиться за стол с шулерами один на один", — убеждена нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что лидер немецкой оппозиции и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц во время визита в Киев 9 декабря заявил, что поддерживает предоставление Украине дальнобойного оружия. Он отметил, что эти вооружения должны обладать способностью поражать военные объекты на территории России. Политик подчеркнул, что в Германии продолжается "очень интенсивная" дискуссия по военной поддержке Украины. И, в частности, какие вооружения можно предоставлять Украине.





