logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 Стало известно, в чем могут обвинить Зеленского после окончания войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, в чем могут обвинить Зеленского после окончания войны

Президента Зеленского могут обвинить в незаконном делегировании полномочий

сегодня, 21:11 comments1220
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

После завершения президентского срока Владимира Зеленского сразу появятся люди, которые обвинят его в незаконном делегировании полномочий, об этом в эфире "Эспрессо" заявил политолог Евгений Магда.

Стало известно, в чем могут обвинить Зеленского после окончания войны

Владимир Зеленский

При этом он обратил внимание на статью Bloomberg, в которой говорится о растущем влиянии главы Офиса президента Андрея Ермака на внутреннюю и внешнюю политику страны. Как отметил эксперт, это должно стать сигналом для Владимира Зеленского, ведь по истечении его полномочий могут появиться люди, которые обвинят его в незаконном делегировании своих обязанностей.

И я не уверен, что в этой ситуации Андрей Ермак возьмет на себя ответственность. Он, скорее, будет говорить, что выполнял поручение президента", — отметил Магда.

Политолог также добавил, что не стоит ожидать проведения выборов в Украине в ближайшее время.

"Я не юрист, но, по-моему, при таком сценарии, ответственности у Ермака будет меньше. Впрочем, это лишь предположение", — подчеркнул политолог.

Вместе с тем, Магда добавил, что все прекрасно понимают, что в ближайшее время в Украине не будет выборов.

"А это все вещи, которые фиксируют не очень хорошую ситуацию для Украины", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что издание Bloomberg сообщило , что западные столицы вроде бы обеспокоены растущим влиянием главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Как сообщается, некоторые международные сторонники Украины обеспокоены тем, что 52-летний Ермак сосредоточил в своих руках множество решений, влияющих на внешнюю политику и военное планирование.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/suspilstvo-pislya-terminu-zelenskogo-mozhut-zvinuvatiti-v-nezakonnomu-deleguvanni-svoikh-povnovazhen-politolog-magda
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

я

сегодня, 21:01

якщо усі українці протягом одного року будемо щомісячно сктидуватися по 1000грн - то ми за рік проведемо реформу в таможні, а якщо ще рік інвестувати по тисячі -то ми відключемо корупції повітря і вона загине - це трохи не единий нормальний спосіб синергетичної перемоги, інакше прийдеться рубати голови...

я

сегодня, 20:39

спочатку давайте зарубаємо корупцію на корню і прирівняємо корупціонерів до мародерів у воєнний час. рф- розповсюджує і вкореняє корупцію уюди, куди збирається приходити, тому поки є зовнішня оборона треба вирубувати корупцію, щоб аж до смерті, якщо інакше не виходить, або ж заміняти людський фактор якшо не вбивати тих хто тебе вбиває - міняти їх на електронний механізм.


Новости

Все новости