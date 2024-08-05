Стало известно, в чем могут обвинить Зеленского после окончания войны

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Ткачик Олеся
После завершения президентского срока Владимира Зеленского сразу появятся люди, которые обвинят его в незаконном делегировании полномочий, об этом в эфире "Эспрессо" заявил политолог Евгений Магда.
Владимир Зеленский
При этом он обратил внимание на статью Bloomberg, в которой говорится о растущем влиянии главы Офиса президента Андрея Ермака на внутреннюю и внешнюю политику страны. Как отметил эксперт, это должно стать сигналом для Владимира Зеленского, ведь по истечении его полномочий могут появиться люди, которые обвинят его в незаконном делегировании своих обязанностей.
Политолог также добавил, что не стоит ожидать проведения выборов в Украине в ближайшее время.
Вместе с тем, Магда добавил, что все прекрасно понимают, что в ближайшее время в Украине не будет выборов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что издание Bloomberg сообщило , что западные столицы вроде бы обеспокоены растущим влиянием главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Как сообщается, некоторые международные сторонники Украины обеспокоены тем, что 52-летний Ермак сосредоточил в своих руках множество решений, влияющих на внешнюю политику и военное планирование.
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я
сегодня, 21:01
якщо усі українці протягом одного року будемо щомісячно сктидуватися по 1000грн - то ми за рік проведемо реформу в таможні, а якщо ще рік інвестувати по тисячі -то ми відключемо корупції повітря і вона загине - це трохи не единий нормальний спосіб синергетичної перемоги, інакше прийдеться рубати голови...
я
сегодня, 20:39
спочатку давайте зарубаємо корупцію на корню і прирівняємо корупціонерів до мародерів у воєнний час. рф- розповсюджує і вкореняє корупцію уюди, куди збирається приходити, тому поки є зовнішня оборона треба вирубувати корупцію, щоб аж до смерті, якщо інакше не виходить, або ж заміняти людський фактор якшо не вбивати тих хто тебе вбиває - міняти їх на електронний механізм.