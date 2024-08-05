Стало известно, в чем могут обвинить Зеленского после окончания войны

После завершения президентского срока Владимира Зеленского сразу появятся люди, которые обвинят его в незаконном делегировании полномочий, об этом в эфире "Эспрессо" заявил политолог Евгений Магда.

Владимир Зеленский

При этом он обратил внимание на статью Bloomberg, в которой говорится о растущем влиянии главы Офиса президента Андрея Ермака на внутреннюю и внешнюю политику страны. Как отметил эксперт, это должно стать сигналом для Владимира Зеленского, ведь по истечении его полномочий могут появиться люди, которые обвинят его в незаконном делегировании своих обязанностей.

И я не уверен, что в этой ситуации Андрей Ермак возьмет на себя ответственность. Он, скорее, будет говорить, что выполнял поручение президента", — отметил Магда.

Политолог также добавил, что не стоит ожидать проведения выборов в Украине в ближайшее время.

"Я не юрист, но, по-моему, при таком сценарии, ответственности у Ермака будет меньше. Впрочем, это лишь предположение", — подчеркнул политолог.

Вместе с тем, Магда добавил, что все прекрасно понимают, что в ближайшее время в Украине не будет выборов.

"А это все вещи, которые фиксируют не очень хорошую ситуацию для Украины", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что издание Bloomberg сообщило , что западные столицы вроде бы обеспокоены растущим влиянием главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Как сообщается, некоторые международные сторонники Украины обеспокоены тем, что 52-летний Ермак сосредоточил в своих руках множество решений, влияющих на внешнюю политику и военное планирование.



