Стало известно, сколько проект Бойко может набрать на выборах: неожиданные цифры

Народный депутат Юрий Бойко точно не глуп и прекрасно знает, каким запросам отвечает, считает политолог Юрий Богданов. По его словам, на самом деле политик уже давно не претендует на власть.

Юрий Бойко

"Он претендует на свои 5-10-15%, позволяющие ему сохранять влияние, заниматься сохранением собственных активов и активов партнеров (о расширении он давно не думает), а также ограждаться от тюрьмы политическим статусом", — отметил политолог.

По его словам, при предыдущей власти Бойко не сел, хотя был повод с "вышками Бойко", только потому, что был очень хорошим спарринг-партнером для тогдашнего президента Петра Порошенко во втором туре президентских выборов. Но тогда неожиданно "выстерил" Владимир Зеленский.

У действующей власти также нет к Бойко претензий, потому что он и его депутаты в критический момент могут помочь властям голосами в Верховной Раде, добавляет политолог.

"Есть ли у него те же 5-10-15%? Больше чем 15%, я думаю, это не открытые коллаборанты. Это очень пестрый спектр и людей старших поколений, и тех "советских людей", которые никуда не делись. И даже не считающие Путина норм парнем, они эту войну считают эксцессом, в котором виноваты “обе стороны”. Ну или обвиняют во всем Запад.Кстати, наши партнеры нормы так вкладываются, чтобы поверить в это было проще", — говорит Богданов.

По его мнению, потенциально эта аудитория может стать даже шире, если подключит больше консерватизма и евроскептицизма и меньше "советщины".

"Поэтому Бойко четко знает, за что он борется. За патерналистический электорат с довольно оппортунистическим взглядом за реальность. И Арестович знает, какой выступил с подобными заявлениями. И Романенко. И Разумков, и Тимошенко, которые очевидно зсовываются в ту сторону", — подчеркнул эксперт.

По его словам, деньги под эти проекты будут найдены.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Бойко хочет завести свою партию в парламент после войны.





