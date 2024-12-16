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Стало известно, сколько проект Бойко может набрать на выборах: неожиданные цифры

Люди, которые считают россиян братским народом или выступают против Запада, никуда не делись и будут голосовать

сегодня, 10:22
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Ткачик Олеся

Народный депутат Юрий Бойко точно не глуп и прекрасно знает, каким запросам отвечает, считает политолог Юрий Богданов. По его словам, на самом деле политик уже давно не претендует на власть.

Стало известно, сколько проект Бойко может набрать на выборах: неожиданные цифры

Юрий Бойко

"Он претендует на свои 5-10-15%, позволяющие ему сохранять влияние, заниматься сохранением собственных активов и активов партнеров (о расширении он давно не думает), а также ограждаться от тюрьмы политическим статусом", — отметил политолог.

По его словам, при предыдущей власти Бойко не сел, хотя был повод с "вышками Бойко", только потому, что был очень хорошим спарринг-партнером для тогдашнего президента Петра Порошенко во втором туре президентских выборов. Но тогда неожиданно "выстерил" Владимир Зеленский.

У действующей власти также нет к Бойко претензий, потому что он и его депутаты в критический момент могут помочь властям голосами в Верховной Раде, добавляет политолог.

"Есть ли у него те же 5-10-15%? Больше чем 15%, я думаю, это не открытые коллаборанты. Это очень пестрый спектр и людей старших поколений, и тех "советских людей", которые никуда не делись. И даже не считающие Путина норм парнем, они эту войну считают эксцессом, в котором виноваты “обе стороны”. Ну или обвиняют во всем Запад.Кстати, наши партнеры нормы так вкладываются, чтобы поверить в это было проще", — говорит Богданов.

По его мнению, потенциально эта аудитория может стать даже шире, если подключит больше консерватизма и евроскептицизма и меньше "советщины".

"Поэтому Бойко четко знает, за что он борется. За патерналистический электорат с довольно оппортунистическим взглядом за реальность. И Арестович знает, какой выступил с подобными заявлениями. И Романенко. И Разумков, и Тимошенко, которые очевидно зсовываются в ту сторону", — подчеркнул эксперт.

По его словам, деньги под эти проекты будут найдены.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Бойко хочет завести свою партию в парламент после войны.





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Источник: https://t.me/yb_ua/7270
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