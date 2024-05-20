Стало известно, сколько партий скрывают свои доходы и источники финансирования от антикоррупционеров

Еще 10 мая была завершена кампания по отчетности для парламентских и непарламентских политических партий за I квартал 2024 года.

НАПК

Согласно закону о "О политических партиях в Украине", Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обязано в течение 10 календарных дней со дня завершения срока на представление политическими партиями отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера обнародовать на своем официальном вебсайте список политических партий, которые не представили свои отчеты в определенный срок, и обеспечить привлечение виновных к ответственности, предусмотренной законом.

При этом в НАПК подчеркнули, что 188 партий проигнорировали требование закона по отчетности в НАПК за 2020-2023 годы. В целом политпартии и их местные организации подали более 22 тысяч отчетов. При этом, согласно сообщению НАПК, не подали свои отчеты такие партии, как, например, "Свобода", "Гражданская позиция", "Фронт перемен", УНА-УНСО, "Наша Украина", "Самопомощь", "Демальянс", " Возрождение" и другие.

Как подчеркнули в НАПК, за непредставление отчетов предусмотрена ответственность в виде штрафа от 300 до 400 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. То есть партии, проигнорировавшие закон, должны будут заплатить штраф в сумме от 5100 до 6800 гривен.

Напомним, ранее нардеп Ярослав Юрчишин говорил о том, что обществу и антикоррупционным органам важно получить информацию о финансировании партий. В частности, понимать, не финансируются ли украинские политические силы враждебными государствами. Кроме того, народный депутат добавил, что финансовая прозрачность работы партий является важной составляющей антикоррупционного реформирования страны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, сколько в Украине есть партии.