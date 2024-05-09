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Главная Новости Политика Украины 2024 Стало известно, сколько денег получат Силы обороны за счет экономического бронирования
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Стало известно, сколько денег получат Силы обороны за счет экономического бронирования

Украине необходимо экономическое бронирование, чтобы обеспечить армию деньгами, заявил нардеп Дмитрий Наталуха. Кроме этого, оно поможет сохранить бизнес в государстве и сделать все, чтобы экономика не упала

сегодня, 14:36
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил нардеп Дмитрий Наталуха, экономическое бронирование необходимо для установления баланса между потребностями Сил обороны и экономикой.

Стало известно, сколько денег получат Силы обороны за счет экономического бронирования

Дмитрий Наталуха

"Если Силы обороны упадут, государства не будет. Если наша экономика упадет, то не будет Сил обороны. То есть – государства не будет",
– подчеркнул нардеп.

Поэтому, по его словам, необходимо подходить к решению задачи сохранения Украины рационально и прагматично, ведь военным нужно материальное обеспечение, а государству нужны налоги в бюджет. Именно поэтому, по его словам, бизнес должен создавать рабочие места, чтобы платить эти же налоги.

Как считает нардеп, экономическое бронирование является инструментом, который дает бизнесу горизонт планирования и возможность развития.

"Оно способно сгенерировать 200 миллиардов гривен в год военного сбора на нужды именно Сил обороны",
– заявил Наталуха.

Кроме того, нардеп утверждает, что экономическое бронирование нейтрализует коррупцию  тех, кто продает возможность не быть мобилизованным.

"Это взрослый и прагматический подход к сохранению Украины. Это реальная потребность бизнеса, который создает товары и услуги, платит зарплаты и налоги, на которые обеспечиваются Силы обороны",
– добавил политик.

Также Наталуха подтвердила информацию о том, что модели экономического бронирования дискутируются в парламенте.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, в Верховной Раде обсуждают две модели экономического бронирования. Согласно одной из них, директор предприятия сможет забронировать 10% своих работников, при этом за каждого из них он должен дополнительно заплатить 20 тысяч гривен.




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Источник: https://www.facebook.com/natalukha/posts/pfbid09UgydT9LfsHAGTdzNKAw2HPwVd4dai1ahYADZzhUqCCt5jDy5bbJsMSwKuftTe1Gl
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ufo

сегодня, 15:53

Опять этот упырь вылез из-под плинтуса и вещает. Когда уже этот любитель могилизации сам пойдет в окоп?


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