Стало известно, сколько денег получат Силы обороны за счет экономического бронирования

Как отметил нардеп Дмитрий Наталуха, экономическое бронирование необходимо для установления баланса между потребностями Сил обороны и экономикой.

Дмитрий Наталуха

"Если Силы обороны упадут, государства не будет. Если наша экономика упадет, то не будет Сил обороны. То есть – государства не будет",

– подчеркнул нардеп.

Поэтому, по его словам, необходимо подходить к решению задачи сохранения Украины рационально и прагматично, ведь военным нужно материальное обеспечение, а государству нужны налоги в бюджет. Именно поэтому, по его словам, бизнес должен создавать рабочие места, чтобы платить эти же налоги.

Как считает нардеп, экономическое бронирование является инструментом, который дает бизнесу горизонт планирования и возможность развития.

"Оно способно сгенерировать 200 миллиардов гривен в год военного сбора на нужды именно Сил обороны",

– заявил Наталуха.

Кроме того, нардеп утверждает, что экономическое бронирование нейтрализует коррупцию тех, кто продает возможность не быть мобилизованным.

"Это взрослый и прагматический подход к сохранению Украины. Это реальная потребность бизнеса, который создает товары и услуги, платит зарплаты и налоги, на которые обеспечиваются Силы обороны",

– добавил политик.

Также Наталуха подтвердила информацию о том, что модели экономического бронирования дискутируются в парламенте.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, в Верховной Раде обсуждают две модели экономического бронирования. Согласно одной из них, директор предприятия сможет забронировать 10% своих работников, при этом за каждого из них он должен дополнительно заплатить 20 тысяч гривен.