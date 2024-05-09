Стало известно, сколько денег получат Силы обороны за счет экономического бронирования

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Ткачик Олеся
Как отметил нардеп Дмитрий Наталуха, экономическое бронирование необходимо для установления баланса между потребностями Сил обороны и экономикой.
Дмитрий Наталуха
Поэтому, по его словам, необходимо подходить к решению задачи сохранения Украины рационально и прагматично, ведь военным нужно материальное обеспечение, а государству нужны налоги в бюджет. Именно поэтому, по его словам, бизнес должен создавать рабочие места, чтобы платить эти же налоги.
Как считает нардеп, экономическое бронирование является инструментом, который дает бизнесу горизонт планирования и возможность развития.
Кроме того, нардеп утверждает, что экономическое бронирование нейтрализует коррупцию тех, кто продает возможность не быть мобилизованным.
Также Наталуха подтвердила информацию о том, что модели экономического бронирования дискутируются в парламенте.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, в Верховной Раде обсуждают две модели экономического бронирования. Согласно одной из них, директор предприятия сможет забронировать 10% своих работников, при этом за каждого из них он должен дополнительно заплатить 20 тысяч гривен.
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ufo
сегодня, 15:53
Опять этот упырь вылез из-под плинтуса и вещает. Когда уже этот любитель могилизации сам пойдет в окоп?