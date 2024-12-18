Стало известно, почему представителей ОПЗЖ не выгоняют из Верховной Рады

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Slava Kot
После скандального видеообращения народного депутата Юрия Бойко появились инициативы изгнать из Верховной Рады бывших представителей ныне запрещенной партии ОПЗЖ. Еще в 2022 году глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк объяснила, почему власти поддерживают участие бывших нардепов ОПЗЖ в политической деятельности в Украине.
Юрий Бойко. Фото из открытых источников
Елена Шуляк в интервью НВ рассказала, что бывшие представители ОПЗЖ активно сотрудничают с партией "Слуга народа".
По ее словам, несмотря на то, что самой фракции ОПЗЖ в Верховной Раде нет, сформировалось несколько групп с представителями этой партии, в частности одна из которых называется "За восстановление Украины".
На эти слова Шуляк отреагировал активист Сергей Стерненко.
Деятельность партии ОПЗЖ была приостановлена 19 марта 2022 года решением СНБО на время военного положения из-за российского вторжения в Украину. Окончательно запрет получили по решению Кассационного административного Суда Украины от 15 сентября 2022 года. Члены ОПЗЖ, которые были в ВР, сформировали новые группы, в частности "За восстановление Украины" и продолжили свою деятельность в Верховной Раде.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что один из экс-лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко записал скандальное видео, где вступился за русский язык, памятники и заявил о "радикалах" в Украине. После вызова в СБУ нардеп записал новое видео с извинением перед украинцами.
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