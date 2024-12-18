Стало известно, почему представителей ОПЗЖ не выгоняют из Верховной Рады

После скандального видеообращения народного депутата Юрия Бойко появились инициативы изгнать из Верховной Рады бывших представителей ныне запрещенной партии ОПЗЖ. Еще в 2022 году глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк объяснила, почему власти поддерживают участие бывших нардепов ОПЗЖ в политической деятельности в Украине.

Юрий Бойко. Фото из открытых источников

Елена Шуляк в интервью НВ рассказала, что бывшие представители ОПЗЖ активно сотрудничают с партией "Слуга народа".

"Я могу говорить за ту часть представителей ОПЗЖ, которые работают в нашем комитете. Они работают очень конструктивно, поддерживают все инициативы монобольшинства", – заявила Шуляк.

По ее словам, несмотря на то, что самой фракции ОПЗЖ в Верховной Раде нет, сформировалось несколько групп с представителями этой партии, в частности одна из которых называется "За восстановление Украины".

"На сегодняшний день, возможно, не нужно обращать внимание на названия, а нужно смотреть на то, какие те или иные народные депутаты принимают участие в голосованиях", — отметила Шуляк и добавила, что в настоящее время представителей ОПЗЖ нельзя лишить мандата, потому что это будет противоречить законодательству и Конституции.

На эти слова Шуляк отреагировал активист Сергей Стерненко.

"Председатель партии Слуга народа Елена Шуляк о том, почему Юрий Бойко так ценен. Потому что он голосует как надо. По этой же причине ничего не будет и антиукраинскому черту Бужанскому, которого даже боятся выгнать из правящей партии. Политическая конъюнктура выше национальной безопасности", – заметил Стерненко.

Деятельность партии ОПЗЖ была приостановлена 19 марта 2022 года решением СНБО на время военного положения из-за российского вторжения в Украину. Окончательно запрет получили по решению Кассационного административного Суда Украины от 15 сентября 2022 года. Члены ОПЗЖ, которые были в ВР, сформировали новые группы, в частности "За восстановление Украины" и продолжили свою деятельность в Верховной Раде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что один из экс-лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко записал скандальное видео, где вступился за русский язык, памятники и заявил о "радикалах" в Украине. После вызова в СБУ нардеп записал новое видео с извинением перед украинцами.