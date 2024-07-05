logo

BTC/USD

56437.67

ETH/USD

2985.86

LTC/USD

61.32

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 Стало известно, парафированы ли «стамбульские договоренности» и можно ли на их основе заключать мир
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, парафированы ли «стамбульские договоренности» и можно ли на их основе заключать мир

Нардеп Александр Мережко в комментарии Liga.net сообщил, что Путин цинично лжет, когда говорит о «стамбульских договоренностях»

сегодня, 15:28
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что так называемые "стамбульские договоренности" 2022 года могут являться основой для переговоров между РФ и Украиной, и якобы на это был согласен глава украинской делегации Давид Арахамия. Однако договоренности не были достигнуты, а текст договора стороны не согласованы, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

Стало известно, парафированы ли «стамбульские договоренности» и можно ли на их основе заключать мир

Стамбульские соглашения

Как заявил кремлевский диктатор, эти стамбульские договоренности якобы были парафированы украинской стороной, поэтому они ее якобы полностью устраивали.

Впрочем, как заявил Мережко, никаких "стамбульских договоренностей" не существует. По его словам, Путин нагло лжет. Да, говорит нардеп, переговоры происходили, но после того, как весь мир увидел следы российских преступлений в Буче и Ирпене, они потеряли смысл. Никаких договоренностей не было достигнуто, подчеркнул Мережко.

Кроме того, нардеп отметил, что в дипломатической практике о договоренностях можно говорить только тогда, когда стороны "четко и недвусмысленно" согласились с текстом документа. Однако со "стамбульскими договоренностями" этого не произошло, поэтому никакого согласия не было достигнуто. По словам депутата, Путин и его советники "хорошо понимают", что договоренностей не было, но диктатор продолжает лгать.

Что касается "парафирования" договоренностей, политик объяснил, что Путин сознательно лжет, несмотря на то, что, вероятно, знает, что означает это понятие в контексте Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. Согласно конвенции парафирование может быть только тогда, когда обе стороны согласились, что текст соглашения полностью согласован и к нему не будут возвращаться.

Такого решения в рамках "стамбульских договоренностей" не было, поэтому говорить о "парафировании" абсурдно, отмечает Мережко. При этом нардеп подчеркнул, что Путин пытается делать вид, что он за "мир" и "дипломатическое решение", но на самом деле он не заинтересован в справедливом мире и соблюдении международного права. Его главная цель – уничтожение государственности Украины, поэтому переговоры с ним бессмысленны, подытожил политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин утверждает , что Украина парафировала так называемые "стамбульские договоренности".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.liga.net/ua/politics/news/putin-zakhotiv-povernutysia-do-stambulskykh-domovlenostei-u-radi-vidpovily-ikh-ne-isnuie
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости