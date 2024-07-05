Стало известно, парафированы ли «стамбульские договоренности» и можно ли на их основе заключать мир

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что так называемые "стамбульские договоренности" 2022 года могут являться основой для переговоров между РФ и Украиной, и якобы на это был согласен глава украинской делегации Давид Арахамия. Однако договоренности не были достигнуты, а текст договора стороны не согласованы, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

Стамбульские соглашения

Как заявил кремлевский диктатор, эти стамбульские договоренности якобы были парафированы украинской стороной, поэтому они ее якобы полностью устраивали.

Впрочем, как заявил Мережко, никаких "стамбульских договоренностей" не существует. По его словам, Путин нагло лжет. Да, говорит нардеп, переговоры происходили, но после того, как весь мир увидел следы российских преступлений в Буче и Ирпене, они потеряли смысл. Никаких договоренностей не было достигнуто, подчеркнул Мережко.

Кроме того, нардеп отметил, что в дипломатической практике о договоренностях можно говорить только тогда, когда стороны "четко и недвусмысленно" согласились с текстом документа. Однако со "стамбульскими договоренностями" этого не произошло, поэтому никакого согласия не было достигнуто. По словам депутата, Путин и его советники "хорошо понимают", что договоренностей не было, но диктатор продолжает лгать.

Что касается "парафирования" договоренностей, политик объяснил, что Путин сознательно лжет, несмотря на то, что, вероятно, знает, что означает это понятие в контексте Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. Согласно конвенции парафирование может быть только тогда, когда обе стороны согласились, что текст соглашения полностью согласован и к нему не будут возвращаться.

Такого решения в рамках "стамбульских договоренностей" не было, поэтому говорить о "парафировании" абсурдно, отмечает Мережко. При этом нардеп подчеркнул, что Путин пытается делать вид, что он за "мир" и "дипломатическое решение", но на самом деле он не заинтересован в справедливом мире и соблюдении международного права. Его главная цель – уничтожение государственности Украины, поэтому переговоры с ним бессмысленны, подытожил политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин утверждает , что Украина парафировала так называемые "стамбульские договоренности".



