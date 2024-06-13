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Главная Новости Политика Украины 2024 Стало известно, отсрочит ли экономическое бронирование демобилизацию в Украине
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Стало известно, отсрочит ли экономическое бронирование демобилизацию в Украине

Экономическое бронирование не сорвет процесс мобилизации и не повлияет на демобилизацию в будущем, заявил народный депутат Дмитрий Наталуха

сегодня, 13:21
Автор:
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Ткачик Олеся
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По разным оценкам, в Украине мобилизационный потенциал составляет минимум 5-6 млн. мужчин. Как отметил нардеп Дмитрий Наталуха, в стране не будет запроса на мобилизацию всех этих миллионов.

Стало известно, отсрочит ли экономическое бронирование демобилизацию в Украине

Дмитрий Наталуха

Соответственно, по его словам, стоит вопрос о том, кто не должен быть мобилизован.

"Я голосовал за закон "О мобилизации", потому что это был запрос военных. Все их запросы мы выполнили. Но военные нужды нераздельны с экономикой. Эта война – война человеческих ресурсов против эффективности. Эффективность экономики – одна из ее составляющих. Без работающей экономики нам не победить. В принципе – никому не победить. Не зря есть выражение, что "вторую мировую выиграла экономика США",
– говорит нардеп.

Конечно, говорит политик, можно сказать, что инженер-конструктор гораздо важнее в роли штурмовика, чем разработчик передового оборонного стартапа, но это будет ложью.

Никто не собирается бронировать 100% мужчин. Это невозможно даже технически. Да и цель – не спасти всех от войны, а предусмотреть бесперебойную работу только критических работников. Речь идет только об определенном проценте",
– отметил нардеп.

При этом он добавил, что экономическое бронирование не сорвет процесс мобилизации. Также он объяснил, повлияет ли экономическое бронирование на то, что вопрос демобилизации военных снова отсрочят.

"Демобилизация зависит от набора людей в армию. Все необходимые инструменты для этого мы предоставили ТЦК. И, будь откровенны, это дает результаты. Впрочем, без экономического бронирования мы рискуем остановить множество предприятий. Подскажите, если из-за отсутствия этих предохранителей где-то за год нам нечем будет платить зарплаты военным, то это положительно повлияет на желание людей идти служить? — Конечно, нет. Тогда о демобилизации вообще не пойдет речь даже",
– заявил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, когда ВР начнет работу над законом о демобилизации.




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Источник: https://www.facebook.com/natalukha/posts/pfbid07YYuW8TRrY3fB54fyVQXhkRbaR7FZc7nUEA5PJxvVAApVSvem3C4FS6u3R3D9hRql
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