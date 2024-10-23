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Стало известно, на кого рассчитан второй план Зеленского

Почему нужен второй План победы Украины и на кого рассчитан документ

23 октября 2024, 16:02
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Кречмаровская Наталия

В Офисе президента объяснили, почему нужен второй план Владимира Зеленского, о котором сообщали СМИ. Документ будет предусматривать мобилизацию самой Украины. Первый план направлен на партнеров, а второй – на внутреннюю аудиторию. Об этом отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "РБК-Украина".

Стало известно, на кого рассчитан второй план Зеленского

Фото портал "Комментарии"

По словам Подоляка, второй план – это не альтернатива первому, а вторая составляющая пути к победе.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что помощь партнеров и внутренняя работа — это параллельные процессы. По его словам, Владимир Зеленский хочет получить четкие структурные объяснения, кто отвечает за то или иное направление. "Что в этом направлении в течение такого-то календарного срока может быть сделано с учетом необходимости", — пояснил Подоляк.

Также советник руководителя ОП отметил, что для украинцев следует объяснить, как должна работать экономика во время войны.

"План победы, представленный западным странам, он ориентирован на западные страны и их способности. Но нужна стимуляция и внутреннего рынка, что в этой экономике должны делать органы и тому подобное. Это две составляющие одного процесса", — подчеркнул Подоляк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что План победы, представленный Президентом Украины Владимиром Зеленским, вызвал оживленную дискуссию. Не все приняли План с полной поддержкой. Военные, несмотря на высокие надежды на руководство страны, говорят о реальности. Как оценил план Зеленского майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин читайте по ссылке.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zmi-napisali-shche-odin-plan-zelenskogo-chas-1729683788.html?utm_source=telegram&utm_medium=post
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