Стало известно, кто лоббировал принятие закона с драконовскими штрафами за заготовку дров

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Ткачик Олеся
ВР ввела новое наказание за перевозку, хранение, сбыт деревьев, кустарников или древесины без документов, подтверждающих законность происхождения деревьев, кустарников или древесины или поддельными документами.
Дрова на зиму
По ее словам, между первым и вторым чтением законопроект только ухудшился и стал еще более драконовским, потому что к лесам добавились кустарники. По мнению нардепа, это уже совсем неадекватно, потому что если по заброшенным домам и в селах и посадках не вырубать кустарники, то по этим селам скоро волки будут бегать.
Геращенко говорит, что часть нардепов убеждены, что такие драконовские штрафы правильные, ведь, якобы, речь идет о евроинтеграционных обязательствах Украины и их нужно выполнять.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , согласно новому законопроекту, если человек дома хранит дрова более чем на 30 тыс грн, ему грозит от 5 до 7 лет, а на меньшую сумму – штраф от 34 тыс грн. за хранение дров без документов.
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