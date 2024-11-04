Стало известно, кто лоббировал принятие закона с драконовскими штрафами за заготовку дров

ВР ввела новое наказание за перевозку, хранение, сбыт деревьев, кустарников или древесины без документов, подтверждающих законность происхождения деревьев, кустарников или древесины или поддельными документами.

Дрова на зиму

"Авторы законопроекта – прокурорское лобби, не пенсиями едиными, так сказать. Агрессивно продвигали закон, как всегда, под красивыми лозунгами – борьба с коррупцией и контрабандой при вырубке лесов и евроинтеграция. Мол, это наши обязательства привести законодательство к европейским нормам, где даже на сбор грибов нужно купить разрешение", – отметила нардеп Ирина Геращенко.

По ее словам, между первым и вторым чтением законопроект только ухудшился и стал еще более драконовским, потому что к лесам добавились кустарники. По мнению нардепа, это уже совсем неадекватно, потому что если по заброшенным домам и в селах и посадках не вырубать кустарники, то по этим селам скоро волки будут бегать.

"Нет же ни у кого сомнения, что это отличный повод кошмарить бабушек в селах – теперь будут на глаз измерять запасы дров и требовать взятку", – заявила нардеп.

Геращенко говорит, что часть нардепов убеждены, что такие драконовские штрафы правильные, ведь, якобы, речь идет о евроинтеграционных обязательствах Украины и их нужно выполнять.

"Хотя очевидно, что регламенты и директивы ЕС говорят о пропорциональных мерах и государства их могут устанавливать с большей или меньшей суровостью. А Соглашение об Ассоциации дает возможность делать исключения из-за нужд безопасности, например, на время военного положения", — добавила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , согласно новому законопроекту, если человек дома хранит дрова более чем на 30 тыс грн, ему грозит от 5 до 7 лет, а на меньшую сумму – штраф от 34 тыс грн. за хранение дров без документов.



