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Главная Новости Политика Украины 2024 Стало известно, кто из украинских политиков работает по методикам из Кремля
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Стало известно, кто из украинских политиков работает по методикам из Кремля

В Украине есть политики, которые озвучивают ровно то же, что и, например, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, говорит политолог Петр Олещук

сегодня, 11:58
Автор:
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Ткачик Олеся
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Россияне сейчас очень активно работают в информационном пространстве и над пропагандистским влиянием, считает политолог Петр Олещук. По его словам, они занимаются сеянием уныния, запускают "вирусы" о "неизбежности капитуляции" и тому подобное.

Стало известно, кто из украинских политиков работает по методикам из Кремля

Порошенко и Путин

"Денег у них много, ресурсов – тоже много. Но это не должно никого удивлять. Удивляет, когда синхронно с ними работают украинцы. Не удивляет ли?"
– спрашивает эксперт.

Политолог напомнил, что пресс-секретарь Путина Песков и "не пресс-секретарь" Путина Петр Порошенко озвучивают одинаковые заявления по поводу действий Украины на международной арене.

"Там собственно есть целая "методичка", которую сейчас интенсивно продвигают россияне. И "плохие", и "хорошие", и не россияне. О том, как "все для Украины плохо",
– заявил политолог.

По его словам, в июне проходят два значимых события мирового уровня для Украины, а именно: конференция по восстановлению в Берлине проходит сейчас и Саммит мира в Швейцарии состоится через несколько дней. И там, и там, говорит эксперт, речь идет о помощи мира Украине. И первую, и вторую Песков и Порошенко оценили как нулевую и пустую, подчеркнул политолог.

"Сначала пресс-секретарь Путина дал оценку Саммиту мира: "Саммит по Украине в Швейцарии будет пустым мероприятием". Затем его украинский собрат Петр Алексеевич добавил: "Уже было 3 инвестиционные конференции для Украины, вскоре будет еще одна в Берлине. Но за это время инвестиций поступило 0. Под это никто не приехал и не приедет". Конечно, интересно, когда никем называют ведущих политиков Европы. Например, вице-канцлера Германии Р. Габека",
– говорит Олещук.

По его словам, здесь мы видим использование даже одинаковых оборотов и метафор.

"Создается впечатление, что Порошенко просто отрабатывает кремлевскую методичку, говоря в унисон с Песковым",
– заявил Олещук.

По его словам, выглядит странным, что война России против Украины не отразила у украинского политика желание подыгрывать Путину.

Это вообще очень интересная тенденция, которая в последнее время становится все более заметной. Украинские "оппозиционеры" говорят то же, что и российские пропагандисты. Сейчас, например, все они бросились нападать на саммит мира, доказывая, какой он "ненужен". Об этом отписались все российские чиновники, а также украинские оппозиционеры. Возникает логический вопрос. У украинских оппозиционеров нет для обсуждения тем, которые не совпадали бы с московскими темниками? Ну реально, если хочешь критиковать, ты сможешь найти миллион тем для критики, которые вообще не будут никоим образом пересекаться с темами, которые отрабатывают сейчас враги Украины",
– говорит политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, чем важен для Украины саммит мира.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02o473zFXAZdthyKEmVwqi8T5rV2d8R8sRkdx7S6LVPhB6hW8pnRUoN9i9PRNKeZkUl&id=100000541433652
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