Стало известно, когда закроют телемарафон "Единые новости"

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Slava Kot
Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий заявил, что телемарафон "Единые новости" продлится до окончания войны. По его словам, основная задача телемарафона – разбивать российскую пропаганду.
В Украине не планируют закрывать "Единые новости". Фото из открытых источников
Николай Точицкий в интервью "Голосу Америки" рассказал, будут ли в Украине отменять телемарафон "Единые новости". Как пояснил министр культуры и стратегических коммуникаций, пока телемарафон нужен как средство для борьбы с российской пропагандой.
Министр культуры и стратегических коммуникаций подчеркнул, что "Единые новости" могут быть площадкой, на которой будут проговаривать и разрушать российские нарративы, которые Кремль закладывал на разных этапах развития Украины.
"Индекс медиаграмотности украинской аудитории" обнаружил, что в 2024 году формат телемарафона оправданным считает 41% респондентов, тогда как в предварительном исследовании показатель составил 58%.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского объяснили, почему не могут отказаться от телемарафона "Единые новости".
Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев доверяют телемарафону.
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