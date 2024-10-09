Стало известно, когда закроют телемарафон "Единые новости"

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий заявил, что телемарафон "Единые новости" продлится до окончания войны. По его словам, основная задача телемарафона – разбивать российскую пропаганду.



В Украине не планируют закрывать "Единые новости". Фото из открытых источников

Николай Точицкий в интервью "Голосу Америки" рассказал, будут ли в Украине отменять телемарафон "Единые новости". Как пояснил министр культуры и стратегических коммуникаций, пока телемарафон нужен как средство для борьбы с российской пропагандой.

"Пока есть война, нам нужен Единый марафон. Он нужен для того, чтобы мы делали единые подходы, которые будут разбивать пропаганду, которую делает Российская Федерация по отношению к нам", — сказал Точицкий.

Министр культуры и стратегических коммуникаций подчеркнул, что "Единые новости" могут быть площадкой, на которой будут проговаривать и разрушать российские нарративы, которые Кремль закладывал на разных этапах развития Украины.

"Нам очень важно создать действительно стратегическую коммуникацию настоящего, не только для внешнего мира, но и внутри. И без реального обсуждения происходящих процессов будет достаточно сложно выиграть эту войну", — пояснил Точицкий.

"Индекс медиаграмотности украинской аудитории" обнаружил, что в 2024 году формат телемарафона оправданным считает 41% респондентов, тогда как в предварительном исследовании показатель составил 58%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского объяснили, почему не могут отказаться от телемарафона "Единые новости".

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев доверяют телемарафону.







