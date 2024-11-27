Стало известно, какую информацию Умеров повез в Южную Корею и что должен получить взамен

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым находится с визитом в Южной Корее. Умеров встретился с президентом страны Юн Сук Йоль. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "НВ".

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Умеров проинформировал о ситуации на линии фронта, в частности в Курской области РФ. По данным южнокорейской разведки, там находится не менее 10 000 северокорейских военнослужащих.

Учитывая ситуацию на фронте, Южная Корея и Украина договорились продолжить обмен информацией о развертывании войск КНДР в России, а также об обмене оружием и технологиями, говорится в материале.

Юн Сук Йоль выразил надежду, что Южная Корея и Украина смогут найти практический метод противодействия угрозе безопасности сотрудничеству КНДР и России.

В то же время нет официальной информации, обсуждался ли вопрос предоставления Южной Кореей оружия Украине.

Сообщается, что Умеров рассказал, какое поручение дал президент Украины Владимир Зеленский – найти возможности для сотрудничества с Южной Кореей, чтобы противостоять усилению военных связей между Россией и Северной Кореей.

Отмечается, что после встречи с президентом Юн Сук Йолем украинский министр встретился с его советником по национальной безопасности Шин Вон Сиком и министром обороны Южной Кореи Ким Йон Хюном.

По данным журналистов, украинская делегация представит Сеулу "список пожеланий", в который вошли зенитные ракеты и артиллерийские установки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что южнокорейцы против предоставления оружия Украине.



