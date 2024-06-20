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Стало известно, какое поручение Зеленский дал правительству, чтобы украинцы получили облегчение со светом

Украина делает все для того, чтобы российские попытки шантажировать Украину теплом и светом провалились, сообщил Владимир Зеленский

сегодня, 19:19
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Ткачик Олеся
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Президент Зеленский провел совещание, которое в этот раз было посвящено только одной теме, волнующей абсолютно каждого украинца, речь идет о проблемах в энергетике.

Стало известно, какое поручение Зеленский дал правительству, чтобы украинцы получили облегчение со светом

Владимир Зеленский

Как сообщил Зеленский, он заслушал доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра энергетики Германа Галущенко, главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева и командующего Воздушными силами Николая Олещука.

"Решением Ставки поручили правительству разработать условия, упростящие для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов. С налоговыми и таможенными льготами, специальными кредитными программами", – сообщил президент.

Кроме того, он подчеркнул, что ожидает от Кабмина стратегии развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства. По его словам, абсолютно все общественные и административные здания должны быть оборудованы энергосберегающими технологиями.

Также Зеленский подчеркнул, что солнечные панели, смартсчетчики и установки хранения энергии как можно скорее должны появиться в каждой школе и каждой больнице. Глава Украины добавил, что областным военным администрациям поручили проконтролировать это на местном уровне.

"Мы активно готовимся к следующему отопительному сезону. Восстанавливаем то, что можно восстановить, строим комплексную защиту по инженерным сооружениям, системам РЭБ и ПВО. Работаем с партнерами над дополнительными системами Patriot", — подчеркнул Зеленский и добавил, власти все делают для того, чтобы российские попытки шантажировать Украину теплом и светом провалились.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по предупреждению "Энергоатома" отключений света станет больше.





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Мільйони дронів дерев пунктів незламності ... шоу ЗеСенцов-95. Не дивно, що в партнера нашого корумпованого - Путіна цілий кураж на другому диханні. Він і цілу імперію мобілізував на боротьбу, як одне ціле. Зараз все більше формує коаліцію країн на спільну боротьбу. І та коаліція має справжні досягнення, а ні безпекові папірці Клоуна. В нас терпіли спостерігають "вказівки" тим, хто сам є навіть більшою гілкою влади, але тільки краде в очікуванні Найвеличніших "вказівок". Зате скільки кошерні зароблять на схемах безмитних пільгових поставок!


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