Стало известно, какое поручение Зеленский дал правительству, чтобы украинцы получили облегчение со светом

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Ткачик Олеся
Президент Зеленский провел совещание, которое в этот раз было посвящено только одной теме, волнующей абсолютно каждого украинца, речь идет о проблемах в энергетике.
Владимир Зеленский
Как сообщил Зеленский, он заслушал доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра энергетики Германа Галущенко, главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева и командующего Воздушными силами Николая Олещука.
Кроме того, он подчеркнул, что ожидает от Кабмина стратегии развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства. По его словам, абсолютно все общественные и административные здания должны быть оборудованы энергосберегающими технологиями.
Также Зеленский подчеркнул, что солнечные панели, смартсчетчики и установки хранения энергии как можно скорее должны появиться в каждой школе и каждой больнице. Глава Украины добавил, что областным военным администрациям поручили проконтролировать это на местном уровне.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по предупреждению "Энергоатома" отключений света станет больше.
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Ігор
сегодня, 18:38
Мільйони дронів дерев пунктів незламності ... шоу ЗеСенцов-95. Не дивно, що в партнера нашого корумпованого - Путіна цілий кураж на другому диханні. Він і цілу імперію мобілізував на боротьбу, як одне ціле. Зараз все більше формує коаліцію країн на спільну боротьбу. І та коаліція має справжні досягнення, а ні безпекові папірці Клоуна. В нас терпіли спостерігають "вказівки" тим, хто сам є навіть більшою гілкою влади, але тільки краде в очікуванні Найвеличніших "вказівок". Зате скільки кошерні зароблять на схемах безмитних пільгових поставок!