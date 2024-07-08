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Главная Новости Политика Украины 2024 Стало известно, что РФ хотела доказать НАТО, нанеся циничный удар по детской больнице
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Стало известно, что РФ хотела доказать НАТО, нанеся циничный удар по детской больнице

РФ хотела показать, что никого и ничего не боится, считает нардеп Егор Чернев

8 июля 2024, 15:56
Автор:
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Ткачик Олеся
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По мнению народного депутата Егора Чернева, после сегодняшнего удара по детской больнице "Охматдет" Запад должен, наконец, понять, что умиротворить изверга не получится, ведь он готов совершать геноцид и убивать детей просто так, ради символизма и запугивания.

Стало известно, что РФ хотела доказать НАТО, нанеся циничный удар по детской больнице

Егор Чернев

"Они специально так демонстративно ударили ракетами по Киеву в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне, чтобы показать Западу, что они никого и ничего не боятся. А в это же время Запад боится предоставить Украине приглашение в НАТО. Не решается дать ПВО в нужном количестве. Боится предоставить нам разрешение бить дальнобойными ракетами по российской территории. Боится дать Таурусы", – заявил Чернев.

По его словам, Украина, безусловно, благодарна за всю оказываемую помощь, но пока гибнут наши дети, наши люди — этого мало.

"И мне все еще интересно, что будут праздновать на юбилее Альянса? Неспособность остановить агрессора в центре Европы? Или то, что Западный мир с такой политикой может проиграть в борьбе с авторитарным?" – спросил в Фейсбуке народный депутат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 8 июля россияне целенаправленно ударили по детской больнице "Охматдет".

Вместе с тем, в Минобороны страны-агрессора утверждают , что они нанесли массированный ракетный удар исключительно по военным объектам Украины. Там цинично утверждают, что разрушение больницы это результат работы украинской ПВО. Впрочем, эту информацию категорически опровергают аналитики, проанализировавшие видео попадания ракеты в больницу. На нем ясно видно, что ракету не сбивали, и она летит по установленному курсу.

При этом нардеп Богдан Яременко считает , что дальше будет только страшнее, ведь РФ хочет так запугать Украину и мир, чтобы у нее умоляли о мире.




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Источник: https://www.facebook.com/cherneve/posts/pfbid02cmcbLWYgC1cFb9jGFt5PSXmps59sHh3Ehiyu4VW3n9hStMZQJJCRajodC2uJxGs5l
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