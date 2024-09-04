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Стала известна настоящая причина, почему главу «Укрэнерго» отправили в отставку

Кудрицкого уволили только для того, чтобы установить тотальный контроль над денежными потоками в энергетике

сегодня, 10:37
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Ткачик Олеся

Как заявила эксперт в сфере энергетики Лана Зеркаль, причина увольнения главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого действительно понятная и четкая еще с 2021 года.

Стала известна настоящая причина, почему главу «Укрэнерго» отправили в отставку

Лана Зеркаль

"Это желание установить тотальный контроль над всей энергетической сферой. Вернее, над денежными потоками в этой сфере", — заявила Зеркаль.

По ее словам, все происходившее последние три года все давление, о котором написали независимые представители Наблюдательного совета, все это лишний раз доказывает: методы и способы управления времен Януковича, школа Левочкина и других "героев" активно используются командой действующих "эффективных" менеджеров.

"И мир для них делится по принципу "кто не с нами, тот против нас". И никакие негативные последствия для страны – дефолт или потеря денег – не влияют на желание тотально рулить всем", — заявила Зеркаль.

При этом она добавила, что "Укрэнерго" было последним форпостом независимого управления среди государственных предприятий сектора.

"Консолидация энергетической сферы Украины завершена", — добавила Зеркаль.

Впрочем, она считает, что все веру все же не следует терять.

Да, система всегда будет пытаться вернуться к привычному modus operandi. Чтобы преодолеть систему образца Януковича-Левочкина и дизайном россиян, нам необходимо доверять друг другу, жить по принципу "кто не против нас, тот с нами", объединяться", — добавила эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на прошлой неделе на заседании Ставки было принято решение об увольнении Владимира Кудрицкого. Его якобы заставляли написать заявление на увольнение по собственному желанию, но он отказался. Впрочем, Кудрицкого все же уволили. Как говорят эксперты, его отставка может повлиять на помощь западных партнеров.




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Источник: https://www.facebook.com/lana.zerkal/posts/pfbid0YGR8mb6UvuSeUiN8tT8CQXMTE9ADwmEuUiUzX238RuR5zY15tw5yopsQDTtTZFANl
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