Стала известна настоящая причина, почему главу «Укрэнерго» отправили в отставку

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Ткачик Олеся
Как заявила эксперт в сфере энергетики Лана Зеркаль, причина увольнения главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого действительно понятная и четкая еще с 2021 года.
Лана Зеркаль
По ее словам, все происходившее последние три года все давление, о котором написали независимые представители Наблюдательного совета, все это лишний раз доказывает: методы и способы управления времен Януковича, школа Левочкина и других "героев" активно используются командой действующих "эффективных" менеджеров.
При этом она добавила, что "Укрэнерго" было последним форпостом независимого управления среди государственных предприятий сектора.
Впрочем, она считает, что все веру все же не следует терять.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на прошлой неделе на заседании Ставки было принято решение об увольнении Владимира Кудрицкого. Его якобы заставляли написать заявление на увольнение по собственному желанию, но он отказался. Впрочем, Кудрицкого все же уволили. Как говорят эксперты, его отставка может повлиять на помощь западных партнеров.
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