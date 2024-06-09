Стабилизационные отключения или манипулятивные: после заявлений "Укрэнерго" об уплате долгов, украинцам перестали выключать свет

После поднятия тарифов на электроэнергию для населения и заявления "Укрэнерго" об уплате долгов на рынке электроэнергии, в Украине внезапно перестали выключать свет. Таким образом, встает вопрос, были ли отключения света стабилизационными, или это манипулятивные действия игроков энергорынка, чтобы заставить власти оплатить долги, в том числе и перед компанией Рината Ахметова ДТЭК.



Отключение света в Украине могло быть манипулятивным. Фото из открытых источников

В мае украинцам начали активно выключать свет, указывая на проблемы с энергоснабжением и генерацией электричества из-за российских обстрелов. Правительство заявило о необходимости ремонта электростанций и приняло решение увеличить тариф на электроэнергию для населения на 60% до 4,32 грн/кВт-час.

После поднятия цены на свет, Минэнерго 8 июня заявили, что вводят в действие блок АЭС мощностью 1000 МВт. По их словам, он снизит дефицит электроэнергии в Украине, возникший из-за российских обстрелов, а стабилизационные отключения будут только после 16:00.

9 июня глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в комментарии "Укринформу" сообщил, что компания до конца года собирается полностью выплатить 31 млрд гривен долговых обязательств на балансирующем рынке электроэнергии, тогда как общая задолженность на рынке электроэнергии составляет более 50 млрд гривен. В этот же день в "Укрэнерго" сообщили, что на всей территории Украины не планируется отключение света.

Таким образом, можно заметить странное совпадение, которое заключается в том, что стабилизационные отключения могли быть манипулятивными, чтобы заставить власть выполнить свои обязательства по оплате долгов за электроэнергию. После поднятия тарифа на свет и заявления "Укрэнерго" об уплате долгов, для населения перестали массово выключать электричество, что может свидетельствовать о том, что стороны могли договориться.

Как сообщали "Комментарии", наиболее выгодная такая ситуация может быть для компании ДТЭК, которой, по словам основателя общественной организации "Союз потребителей коммунальных услуг Украины" Олега Попенко, Украина должна около 25 млрд гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство не может ограничить аппетиты ДТЭК в заработке на повышении тарифов.