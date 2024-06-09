logo

BTC/USD

69341.85

ETH/USD

3687.62

LTC/USD

79.87

USD/UAH

40.80

EUR/UAH

44.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 Стабилизационные отключения или манипулятивные: после заявлений "Укрэнерго" об уплате долгов, украинцам перестали выключать свет
commentss НОВОСТИ Все новости

Стабилизационные отключения или манипулятивные: после заявлений "Укрэнерго" об уплате долгов, украинцам перестали выключать свет

Чтобы уплатить долги перед частными компаниями на энергорынке, в Украине могли манипулировать отключением света.

сегодня, 11:22
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

После поднятия тарифов на электроэнергию для населения и заявления "Укрэнерго" об уплате долгов на рынке электроэнергии, в Украине внезапно перестали выключать свет. Таким образом, встает вопрос, были ли отключения света стабилизационными, или это манипулятивные действия игроков энергорынка, чтобы заставить власти оплатить долги, в том числе и перед компанией Рината Ахметова ДТЭК.

Стабилизационные отключения или манипулятивные: после заявлений "Укрэнерго" об уплате долгов, украинцам перестали выключать свет

Отключение света в Украине могло быть манипулятивным. Фото из открытых источников

В мае украинцам начали активно выключать свет, указывая на проблемы с энергоснабжением и генерацией электричества из-за российских обстрелов. Правительство заявило о необходимости ремонта электростанций и приняло решение увеличить тариф на электроэнергию для населения на 60% до 4,32 грн/кВт-час.

После поднятия цены на свет, Минэнерго 8 июня заявили, что вводят в действие блок АЭС мощностью 1000 МВт. По их словам, он снизит дефицит электроэнергии в Украине, возникший из-за российских обстрелов, а стабилизационные отключения будут только после 16:00.

9 июня глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в комментарии "Укринформу" сообщил, что компания до конца года собирается полностью выплатить 31 млрд гривен долговых обязательств на балансирующем рынке электроэнергии, тогда как общая задолженность на рынке электроэнергии составляет более 50 млрд гривен. В этот же день в "Укрэнерго" сообщили, что на всей территории Украины не планируется отключение света.

Таким образом, можно заметить странное совпадение, которое заключается в том, что стабилизационные отключения могли быть манипулятивными, чтобы заставить власть выполнить свои обязательства по оплате долгов за электроэнергию. После поднятия тарифа на свет и заявления "Укрэнерго" об уплате долгов, для населения перестали массово выключать электричество, что может свидетельствовать о том, что стороны могли договориться.

Как сообщали "Комментарии", наиболее выгодная такая ситуация может быть для компании ДТЭК, которой, по словам основателя общественной организации "Союз потребителей коммунальных услуг Украины" Олега Попенко, Украина должна около 25 млрд гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство не может ограничить аппетиты ДТЭК в заработке на повышении тарифов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 10:56

Так кілька днів після підняття тарифу відключень не було, як і звідкіля раптом взялась енергія? Та й при відключеннях споживання енергії не зменшується, кожен це бачить за показами свого лічильника.


Новости

Все новости