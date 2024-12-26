США спешат с обеспечением: Зеленский сказал, чего не хватает

Соединенные Штаты Америки усилили оказание военной помощи, в том числе из-за очередного обстрела Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал, чего не хватает стране.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

“Очень важно то, что сейчас Соединенные Штаты увеличивают поставки. Это нужно, чтобы выровнять ситуацию. Я благодарен нашим партнерам. И темп снабжения должен стать таким, чтобы сбить темп российских штурмов. Нам нужна большая сила оружия. И мощные позиции для дипломатии. И каждое подразделение, каждая обеспечивающая это бригада приближает для нас возможность нормального мира”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также глава государства прокомментировал удары вглубь России.

“У нас есть правильные, нужные результаты в уничтожении именно военной инфраструктуры врага, и только такой. Украина защищается от агрессии, и наши удары направлены исключительно на военные цели. Вооруженные Силы Украины, ГУР, внешняя разведка – я благодарю вас за меткость, всех наших привлеченных структур", — отметил Зеленский.

Напомним, что после избрания Дональда Трампа президентом США, как писал портал "Комментарии", разговоры о скором завершении войны звучат все громче. Команда Трампа планирует быстрые и, возможно, радикальные решения. Сменил риторику по завершению войны и президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что Зеленский заявил о большей готовности к переговорам о прекращении войны — это серьезное изменение для украинского лидера, давно поклявшегося "бороться за каждую пядь земли своей страны".

Зеленский теперь отмечает необходимость долгосрочной безопасности, а не немедленного возвращения территории.