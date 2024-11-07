США сделали свой выбор. А когда выборы в Украине

6 ноября в Киеве состоялся совместный съезд партий в рамках мероприятия под названием "Демократия под угрозой!" В съезде приняли участие представители четырех политических сил: "Партии нового поколения Украины", "Партии социальной защиты", "Народного совета", "Славы", "Совместного действия" и "Нашего дома".

В Украине считают, что нужно провести выборы

Участники съезда приветствовали народ США и обоих кандидатов с завершением демократических выборов. Также они подписали коллективное обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку с целью привлечения внимания к критически важным вопросам, стоящим перед украинской демократией.

"Выборы – это основа демократии, это право каждого гражданина высказать свою позицию и влиять на будущее своей страны. Мы убеждены, что этот принцип остается неизменным для каждого демократического государства независимо от предстоящих вызовов", – говорится в обращении.

Участники съезда обратили внимание, что даже в условиях затяжной войны выборы остаются необходимым условием для сохранения демократии и являются главным доказательством того, что украинское общество остается верным демократическим принципам.

Представители политических партий выразили обеспокоенность отсутствием конкретных шагов по проведению выборов – по их мнению, это может выглядеть как способ закрепления власти без обеспечения законного контроля со стороны общества.

"Демократия в Украине находится под угрозой, и сохранение этого фундамента очень важно для защиты суверенитета", – подчеркнули они.

Обеспокоенность участников съезда вызывает деятельность отдельных органов центральной власти и местного самоуправления, действия и шаги которых осуществляются с учетом собственных интересов, вопреки интересам украинцев, часто с нарушением прав и свобод последних. Это якобы привело к процветанию коррупции в Украине, злоупотреблению властью и другим негативным последствиям. Представители партий обратились ко всем демократическим силам с призывом объединиться, чтобы отстоять право украинцев на выбор, защитить демократию в нашей стране и сделать ее сильнее.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , сколько украинцев поддерживают проведение выборов во время войны.



