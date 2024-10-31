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Союзники советовали Зеленскому записать видеозавещание перед вторжением РФ

Кулеба занимал должность министра иностранных дел Украины с марта 2020 года

сегодня, 23:05
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Лиля Воробьева

В преддверии полномасштабного вторжения России западные союзники высказывали опасения, что россияне могут покушаться на жизнь президента Украины Владимира Зеленского. В этой связи они даже рекомендовали ему записать видеозавещание.

Союзники советовали Зеленскому записать видеозавещание перед вторжением РФ

Дмитрий Кулеба (фото из открытых источников)

Об этом стало известно в рамках проекта "USA-UA: Секретные файлы Белого дома" рассказал эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что на конференции в Мюнхене вице-президент США Камала Гаррис советовали Зеленскому подготовиться к возможному формированию правительства в изгнании. Она также рекомендовала продумать действия в случае, если Украине придется вести партизанскую войну.

Кулеба также упомянул, что в феврале 2022 года ему советовали не возвращаться в Киев.

"Мне послал сообщение один человек, большой друг Украины, и когда я сказал, что я возвращаюсь, он говорит: "Надо, чтобы Зеленский записал видеозавещание", — рассказал Кулеба.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что экс- министр Дмитрий Кулеба объяснил , видит ли себя в роли президента. Бывший Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился своим мнением о возможных президентских амбициях в интервью для YouTube-канала RAMINA. Он четко заявил, что его первоочередная цель сейчас – помочь Украине выстоять и победить в войне.

Кулеба отвечал на вопросы о комментариях из телеграмм-канала "Приходько", где его и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного призвали принимать участие в президентских выборах. Он отметил, что сейчас его основная задача – защита украинской государственности и жизни граждан.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xExg-Q5D-HI&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
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