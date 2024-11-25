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Соратница Шабунина поддержала изменения, облегчающие жизнь коррупционерам

СМИ: депутат Радина поддержала закон, позволяющий избегать конфискации имущества за коррупцию

сегодня, 18:02
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Черновалова Кристина

Верховная Рада Украины проголосовала за изменения в Уголовный кодекс, отменившие обязательную конфискацию имущества для коррупционеров. Среди поддержавших этот законопроект оказалась и народная депутат Анастасия Радина, бывшая сотрудница Центра противодействия коррупции и соратница известного активиста Виталия Шабунина. Об этом сообщило издание "Украинские новости".

Соратница Шабунина поддержала изменения, облегчающие жизнь коррупционерам

Соратница Шабунина голосовала за смягчение наказаний для коррупционеров

Отметим, что изменения предусматривают изъятие из Уголовного кодекса норм, обязывающих конфисковывать имущество коррупционеров как дополнительное наказание.

“В.Шабунин сегодня утром возмутился таким голосованием… Очевидно, указанные изменения в УК были приняты с целью обезопасить коррупционеров от конфискации преступных активов. Поэтому редакция соглашается с В. Шабуниным, что это сделано в угоду коррупционерам, и именно его люди способствовали этому, по его словам, "броску европейцев", – отмечает издание.

Радина была близкой соратницей Шабунина и активно работала в Центре противодействия коррупции, где с 2016 по 2019 годы возглавляла адвокационные программы. Она также играла ключевую роль в создании Высшего антикоррупционного суда. Но теперь ее имя увязывается с решением, которое может значительно усложнить борьбу с коррупцией в стране.

Не стоит забывать, что сам Шабунин находится под следствием по нескольким делам. Государственное бюро расследований расследует возможное уклонение активиста от мобилизации, подделку документов и незаконное использование гуманитарной помощи.



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Источник: https://ukranews.com/ua/news/1049332-zmi-vstanovyly-shho-soratnytsya-aktyvista-shabunina-progolosuvala-u-verhovnij-radi-za-pom
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