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Главная Новости Политика Украины 2024 Снова обманули. Военный рассказал, какие должны быть стимулы, если в бюджете нет денег
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Снова обманули. Военный рассказал, какие должны быть стимулы, если в бюджете нет денег

Закон о мобилизации нуждается в изменениях и не только в вопросе ясности с демобилизацией, подчеркнул военный Егор Фирсов. По его словам, нужно ввести систему стимулов и вознаграждений, от которых нардепы отказались

сегодня, 12:30
Автор:
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Ткачик Олеся
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Закон о мобилизации нуждается в изменениях, в первую очередь, чтобы решить вопрос с демобилизацией, отметил в Фейсбуке Егор Фирсов. По его словам, власти должны честно сказать, сколько военный должен служить – два, три, пять или семь лет.

Снова обманули. Военный рассказал, какие должны быть стимулы, если в бюджете нет денег

Егор Фирсов

"Только четко, ясно и честно. Неясность раскалывает страну и демотивирует военных. Кто-то служит без понимания завтрашнего дня, чувствуя себя рабом, кто-то косит от армии и все ок"
, – отметил Фирсов.

По его мнению, неясность будет стимулировать военных симулировать болезни, уходить в самоволку и саботировать службу.

"Оттягивание принятия этих правил – сигнал военным, что нас обманывают и используют"
, – добавил военный.

Также он рассказал, что сейчас военные не имеют никаких стимулов.

"Ясные и конкретные выплаты за подбитую технику. 100 тысяч за уничтоженный танк – это ни о чем для государства. Но это стимул для военного! Когда в новостях обещания, а по факту ничего – это демотивирует. Это говорит "опять обманули!"
– подчеркнул Фирсов.

В таком случае военному проще ничего не делать, ведь его усилия и риск никто не оценит.

"Нет денег, – за каждую подбитую технику давайте 5 дней отпуска. Давайте акции государственных компаний, паи в государственных землях. Материальные блага совсем не главные для военных. Это сигнал от государства и общества – "вы элита, мы ценим вашу работу и благодарим вас!". Надо максимально зажигать глаза военным во что бы то ни стало. Ибо огонь в глазах гаснет"
, – добавил Фирсов.

По его словам, очень плохо, что реальная ситуация в армии все больше и больше оторвана от табличек, цифр, отчетов и докладов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Верховная Рада приняла закон о мобилизации.




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Источник: https://www.facebook.com/egor.firsov/posts/pfbid0gcMXFtuQ7KAn4bcGbMdFzopQynBdwqJKwUxPtDdXN1uHBu55VRDA5QvznVN6JvCJl
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