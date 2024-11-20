Сможет ли Трамп принудить Путина к миру: мнение Зеленского

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства согласен с тем, что, задействовав сильные рычаги дипломатии – есть реальный шанс прекратить войну. При этом президент выразил уверенность, что новоизбранный президент США Дональд Трамп сможет принудить российского диктатора Владимира Путина к миру. Как передает портал "Комментарии", свое мнение Владимир Зеленский озвучил в интервью "Fox News".
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Касаемо того, от кого зависит прекращение войны в Украине, Владимир Зеленский отметил, что от "Путина зависит очень многое" и он может прекратить эту войну. Но в гораздо большей степени это зависит от США, уверен украинский лидер.
Рассуждая о том, как бы Дональд Трамп мог повлиять на Путина, чтобы тот закончил войну, Владимир Зеленский сказал, что "это будет непросто", но реально.
Отметим, в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, хотя первые дни полномасштабной войны были самыми трудными, любое движение сейчас будет зависеть от единства против России.
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