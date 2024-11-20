Сможет ли Трамп принудить Путина к миру: мнение Зеленского

Глава украинского государства согласен с тем, что, задействовав сильные рычаги дипломатии – есть реальный шанс прекратить войну. При этом президент выразил уверенность, что новоизбранный президент США Дональд Трамп сможет принудить российского диктатора Владимира Путина к миру. Как передает портал "Комментарии", свое мнение Владимир Зеленский озвучил в интервью "Fox News".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Касаемо того, от кого зависит прекращение войны в Украине, Владимир Зеленский отметил, что от "Путина зависит очень многое" и он может прекратить эту войну. Но в гораздо большей степени это зависит от США, уверен украинский лидер.

"Путин слабее США. У президента Соединенных Штатов Америки есть и сила, и власть, и оружие, и он может снизить цену на энергоносители. Кстати, я слышал в СМИ сигнал от президента Трампа, что он думает снизить цены на энергоресурсы, на нефть, и это нужно сделать", — считает Владимир Зеленский.

Рассуждая о том, как бы Дональд Трамп мог повлиять на Путина, чтобы тот закончил войну, Владимир Зеленский сказал, что "это будет непросто", но реально.

"Это будет непросто, но я думаю, что если использовать все возможности, которые есть у Соединенных Штатов, то да, он сможет. Потому что он намного сильнее Путина. Он сильнее. Соединенные Штаты сильнее. Экономика — сильнее. Соединенные Штаты имеют очень большое влияние", — ответил Зеленский.

Отметим, в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, хотя первые дни полномасштабной войны были самыми трудными, любое движение сейчас будет зависеть от единства против России.

"Я считаю, что это был самый трудный период, но сейчас этот период, этот момент зависит, я считаю, от нашего единства в Украине, и я считаю, что очень опасно, если мы потеряем единство в Европе и, что самое главное, единство между Украиной и США", – сказал Зеленский.

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