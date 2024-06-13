Смогут ли самозанятые ФЛП «откупиться» от армии: что говорят в ВР

Как говорит нардеп Дмитрий Наталуха, в Украине есть целые индустрии, где ФЛП является важной составляющей бизнес-процессов.

Дмитрий Наталуха

"Не бронировать их, я считаю, было бы ошибкой. Поэтому в одном только ИТ мы теряем миллиарды, из-за срывов контрактов и предостережения иностранцев в заключении новых именно с украинцами. Потому в двух из трех моделей мы заложили эту опцию. Впрочем, для них есть дополнительные требования по срокам регистрации и оборота, чтобы отсеять фейковые ФЛП"

, – отметил народный депутат.

Кроме того, он утверждает, что экономическое бронирование не является "откупом" от мобилизации и армии.

"Откуп – это конверт для чиновника, это взятка за группу инвалидности или фейковое место в аспирантуре, это место в бусике через границу или в группе "туристов" через горы. Единственный универсальный способ понять, является ли работник критическим для бизнеса — это готовность бизнеса платить налоги за этого работника",

– говорит Наталуха.

Нардеп утверждает, что эти налоги пойдут напрямую на финансирование Сил обороны Украины.

"Итак, у нас есть формула, когда забронированный специалист не только работает, но и приносит куда больший финансовый вклад для обороны. Поэтому, нет, это – не откуп",

– заявил нардеп.

При этом Наталуха считает некорректным утверждать, что экономическое бронирование делит украинцев на богатых и бедных. По его словам, если речь не идет о ФЛП, то рабочего в процессе бронирования вообще нет, деньги за него платит работодатель. Именно он, а не чиновники определяет, кто ему на предприятии критически необходим.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Наталуха утверждает, что процесс экономического бронирования не сорвет мобилизацию, а в перспективе и демобилизацию в Украине.



