СМИ: Военных возмутило заявление Порошенко о якобы обороне им Киева

Лидер "Европейской Солидарности", народный депутат Петр Порошенко в интервью телеканалу "Прямой" заявил о том, что он с оружием в руках защищал Киев от российских захватчиков в первые дни полномасштабного вторжения. При этом политик заявил, что в это время якобы представители власти сбежали из столицы, оставив ее на произвол судьбы.

Петр Порошенко

"И я здесь, с оружием в руках, когда вся власть сдрыснула из Киева, мы сформировали батальоны, и в рамках 206 батальона мы обеспечили эвакуацию из Бучи, Гостомеля, Ирпеня, блокпосты, раздача оружия, и, в конце концов, защита Киева от российских захватчиков", — заявил Порошенко.

Как пишут "Украинские новости", такое заявление возмутило украинских военных. В частности, отмечают журналисты, Алексея "Сталкера", который назвал слова Порошенко об обороне им Киева "больным бредом".

Заявление Порошенко – это пиар на смертях тысяч погибших защитников Киевщины. Это танцы на костях замученных в Буче. Это бездушная спекуляция в крови и страданиях украинцев. Это ложь, которая настолько цинична, что заставляет всех нас сомневаться в том, что мы знаем", — говорится в материале "Украинских новостей".

При этом издание отмечает, что военные не понимают, кто именно вместе с Порошенко, якобы защищал Киев и Киевскую область от российских захватчиков. Они отмечают, что среди этих защитников точно не могут быть, например, находящиеся за границей сыновья Порошенко или его невестка Юлия, якобы имеющая российский паспорт.

При этом в статье указано, что, якобы, военные не удивятся, если после войны героями обороны столицы станут Порошенко и его скрывающиеся в Лондоне сыновья, а не реальные военные, принимавшие участие в боях за Киев и Киевщину.

"Не будет удивления, если с окончанием войны окажется, что такие, как Порошенко с сыновьями, защищали Киев, а не паковали чемоданы с деньгами. А нас "циничных Бандер", тех, кто действительно защищал столицу, забудут", — говорится в статье.

При этом, как отмечают журналисты, по мнению военных, Порошенко должен извиниться за свои слова перед семьями погибших.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Порошенко входит в ТОП 5 политиков, которым украинцы не доверяют. В частности, рейтинг его недоверия составляет 68,3%.



