СМИ: Военных возмутило заявление Порошенко о якобы обороне им Киева

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Ткачик Олеся
Лидер "Европейской Солидарности", народный депутат Петр Порошенко в интервью телеканалу "Прямой" заявил о том, что он с оружием в руках защищал Киев от российских захватчиков в первые дни полномасштабного вторжения. При этом политик заявил, что в это время якобы представители власти сбежали из столицы, оставив ее на произвол судьбы.
Петр Порошенко
Как пишут "Украинские новости", такое заявление возмутило украинских военных. В частности, отмечают журналисты, Алексея "Сталкера", который назвал слова Порошенко об обороне им Киева "больным бредом".
При этом издание отмечает, что военные не понимают, кто именно вместе с Порошенко, якобы защищал Киев и Киевскую область от российских захватчиков. Они отмечают, что среди этих защитников точно не могут быть, например, находящиеся за границей сыновья Порошенко или его невестка Юлия, якобы имеющая российский паспорт.
При этом в статье указано, что, якобы, военные не удивятся, если после войны героями обороны столицы станут Порошенко и его скрывающиеся в Лондоне сыновья, а не реальные военные, принимавшие участие в боях за Киев и Киевщину.
При этом, как отмечают журналисты, по мнению военных, Порошенко должен извиниться за свои слова перед семьями погибших.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Порошенко входит в ТОП 5 политиков, которым украинцы не доверяют. В частности, рейтинг его недоверия составляет 68,3%.
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