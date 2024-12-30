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СМИ узнали, кого Зеленский хочет уволить из Офиса президента

Зеленский хочет уволить служащего, которого лично в команду пригласил Ермак

30 декабря 2024, 18:24
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Ткачик Олеся

Президент Владимир Зеленский якобы планирует уволить Романа Машовца, занимающего должность заместителя главы Офиса президента и отвечающего за военное направление. Информацию об этом Радио НВ подтвердили три независимых источника.

СМИ узнали, кого Зеленский хочет уволить из Офиса президента

Владимир Зеленский

По словам одного из источников, указ об увольнении Машовца может быть подписан в ближайшее время и, вероятно, будет совмещен с назначением военного омбудсмена.

"Увольнение должно состояться в ближайшее время, вероятно, вместе с указом по военному омбудсмену", — отмечает один из источников издания во власти.

Кроме того, отмечается, что у президента якобы есть претензии к работе Машовца, поскольку ожидает своевременной и достоверной информации с фронта, а также данных о потребностях военных. Именно поэтому выбор был сделан в пользу Павла Палисы.

Ранее рассматривалась идея, что Машовец сосредоточится на международном направлении, учитывая его участие в зарубежных визитах президента. Вместо этого назначенный заместитель Андрея Ермака, полковник 93-й бригады Павел Палиса, должен был заниматься военными вопросами. Однако, как сообщают источники, от этой идеи отказались.

"Палиса дублирует функции Машовца, и с самого начала, когда его пригласил Ермак в ОП, было понятно, что Роман уйдет с ОП, тем более он поддерживает связь с Кириллом Будановым, и это тоже было триггером долгое время", — отмечает источник издания. 

Одним из возможных вариантов для Машовца является переход на работу в Главное управление разведки (ГУР). Однако само должностное лицо пока не комментирует эти предположения.

Известно, что Роман Машовец, назначенный на должность заместителя председателя ОП 22 апреля 2020, оставался непубличной фигурой и редко общался со СМИ. Его на должность пригласил Андрей Ермак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сегодня Зеленский назначил военного омбудсмена.




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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/shche-odnogo-z-zastupnikiv-yermaka-mozhut-zvilniti-povidomlyayut-dzherela-nv-50478001.html
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