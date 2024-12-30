СМИ узнали, кого Зеленский хочет уволить из Офиса президента

Президент Владимир Зеленский якобы планирует уволить Романа Машовца, занимающего должность заместителя главы Офиса президента и отвечающего за военное направление. Информацию об этом Радио НВ подтвердили три независимых источника.

Владимир Зеленский

По словам одного из источников, указ об увольнении Машовца может быть подписан в ближайшее время и, вероятно, будет совмещен с назначением военного омбудсмена.

"Увольнение должно состояться в ближайшее время, вероятно, вместе с указом по военному омбудсмену", — отмечает один из источников издания во власти.

Кроме того, отмечается, что у президента якобы есть претензии к работе Машовца, поскольку ожидает своевременной и достоверной информации с фронта, а также данных о потребностях военных. Именно поэтому выбор был сделан в пользу Павла Палисы.

Ранее рассматривалась идея, что Машовец сосредоточится на международном направлении, учитывая его участие в зарубежных визитах президента. Вместо этого назначенный заместитель Андрея Ермака, полковник 93-й бригады Павел Палиса, должен был заниматься военными вопросами. Однако, как сообщают источники, от этой идеи отказались.

"Палиса дублирует функции Машовца, и с самого начала, когда его пригласил Ермак в ОП, было понятно, что Роман уйдет с ОП, тем более он поддерживает связь с Кириллом Будановым, и это тоже было триггером долгое время", — отмечает источник издания.

Одним из возможных вариантов для Машовца является переход на работу в Главное управление разведки (ГУР). Однако само должностное лицо пока не комментирует эти предположения.

Известно, что Роман Машовец, назначенный на должность заместителя председателя ОП 22 апреля 2020, оставался непубличной фигурой и редко общался со СМИ. Его на должность пригласил Андрей Ермак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сегодня Зеленский назначил военного омбудсмена.



