СМИ узнали, кого Зеленский хочет уволить из Офиса президента

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский якобы планирует уволить Романа Машовца, занимающего должность заместителя главы Офиса президента и отвечающего за военное направление. Информацию об этом Радио НВ подтвердили три независимых источника.
Владимир Зеленский
По словам одного из источников, указ об увольнении Машовца может быть подписан в ближайшее время и, вероятно, будет совмещен с назначением военного омбудсмена.
Кроме того, отмечается, что у президента якобы есть претензии к работе Машовца, поскольку ожидает своевременной и достоверной информации с фронта, а также данных о потребностях военных. Именно поэтому выбор был сделан в пользу Павла Палисы.
Ранее рассматривалась идея, что Машовец сосредоточится на международном направлении, учитывая его участие в зарубежных визитах президента. Вместо этого назначенный заместитель Андрея Ермака, полковник 93-й бригады Павел Палиса, должен был заниматься военными вопросами. Однако, как сообщают источники, от этой идеи отказались.
Одним из возможных вариантов для Машовца является переход на работу в Главное управление разведки (ГУР). Однако само должностное лицо пока не комментирует эти предположения.
Известно, что Роман Машовец, назначенный на должность заместителя председателя ОП 22 апреля 2020, оставался непубличной фигурой и редко общался со СМИ. Его на должность пригласил Андрей Ермак.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сегодня Зеленский назначил военного омбудсмена.
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