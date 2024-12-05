СМИ: Старший сын Петра Порошенко якобы объявлен в розыск за неявку в ТЦК

Как сообщает издание "Информатор", старший сын Петра Порошенко, Алексей, который уехал в Лондон в начале войны и так не вернулся в Украину, якобы был объявлен в розыск из-за неявки в ТЦК по повестке.

Порошенко и его сын Алексей

Как отмечают журналисты, собеседники в ВСУ рассказали, что Алексей Порошенко, который вместе со своим младшим братом Михаилом находятся в Британии, уже вторично не явился за повесткой в ТЦК.

"Военнообязанный Алексей Петрович Порошенко, 6 марта 1985 года рождения, получил две повестки – 4 сентября и 21 октября, однако оба раза проигнорировал вызов. После этого он был объявлен в розыск", — говорится в материале "Информатора".

Как говорится в материале, у самого Петра Порошенко представление в розыск сына комментировать отказались.

Вместе с тем журналисты напоминают, что Алексей Порошенко получил воинское звание лейтенанта запаса. Впрочем, перед полномасштабным вторжением он уехал в Лондон, откуда не возвращался.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные обвинили Петра Порошенко во лжи и пиаре на костях погибших бойцов из-за заявления, в котором олигарх сообщил, что лично защищал Киев с оружием в руках, пока все остальные скрылись. Также защитники предложили его сыну Алексею Порошенко присоединиться к силам ПВО и защищать Киев, а не прятаться в Лондоне.

Также портал "Комментарии" рассказывал , что с началом широкомасштабного вторжения доходы лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко выросли в 25 раз. В частности, только за 10 месяцев 2024 года Порошенко обогатился почти на 4 миллиарда гривен и имеет все шансы стать самым богатым олигархом страны. В довоенный 2021 год Порошенко показал доход только в 162 млн. грн., в 2022 году – уже в 9 раз больше: 1 млрд. 435 млн. грн. А 2023 год вообще завершил с 1 млрд. 440 млн. грн. на счетах. Самым успешным годом для нардепа стал 2024-й, который еще не закончился.



