logo

BTC/USD

92188.15

ETH/USD

3322.78

LTC/USD

89.86

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 СМИ: Шабунин признал, что его соратница Радина своим голосованием открыла путь коррупционерам в суды
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ: Шабунин признал, что его соратница Радина своим голосованием открыла путь коррупционерам в суды

Радина голосовала за то, чтобы убрать порог в тестировании кандидатов в судьи на когнитивные способности

сегодня, 12:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Как сообщают "Украинские новости", председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина поддержала закон, который, по мнению главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, откроет коррупционерам путь в апелляционные суды и ВАКС.

СМИ: Шабунин признал, что его соратница Радина своим голосованием открыла путь коррупционерам в суды

Анастасия Радина

В частности, как обращают внимание журналисты, Радина, которая до избрания нардепом долгое время была руководителем адвокационных программ ЦПК и партнером Шабунина, дважды проголосовала за проект "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" об особенностях сдачи квалификационного экзамена (№11425 -д) – в первом и втором чтениях.

"Он убирает порог в тестировании кандидатов в судьи на когнитивные способности — сильно усложненный тест на IQ", — возмутился Шабунин, утверждая, что властям якобы "надо снизить этот балл, чтобы протянуть своих людей (коррупционеры не часто отличаются высоким интеллектом) на конкурсах в апелляционные суды и Высший антикоррупционный суд.

"Итак, по словам Шабунина следует, что глава антикоррупционного комитета голосовала в угоду коррупционерам, которые хотят попасть в апелляционные и Высший антикоррупционный суды", – пишет издание.

Кроме того, как добавили журналисты, ранее Радина также поддержала законопроект, который позволит коррупционерам, которые пошли на соглашение со следствием, избегать конфискации имущества.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Верховная Рада Украины проголосовала за изменения в Уголовный кодекс, которые отменили обязательную конфискацию имущества для коррупционеров. Среди поддержавших этот законопроект оказалась и народная депутат Анастасия Радина, бывшая сотрудница Центра противодействия коррупции и соратница известного активиста Виталия Шабунина.

Также "Комментарии" рассказывали , что председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин получает выплаты от ВСУ как военнослужащий, хотя служит "боевым медиком" разве что в киевских кафе.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukranews.com/ua/news/1049478-partnerka-shabunina-po-tspk-pidtrymala-u-vr-znyzhennya-vymog-pry-vidbori-suddiv-do-vaks-zmi
Теги:

Новости

Все новости