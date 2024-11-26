СМИ: Шабунин признал, что его соратница Радина своим голосованием открыла путь коррупционерам в суды

Как сообщают "Украинские новости", председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина поддержала закон, который, по мнению главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, откроет коррупционерам путь в апелляционные суды и ВАКС.

Анастасия Радина

В частности, как обращают внимание журналисты, Радина, которая до избрания нардепом долгое время была руководителем адвокационных программ ЦПК и партнером Шабунина, дважды проголосовала за проект "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" об особенностях сдачи квалификационного экзамена (№11425 -д) – в первом и втором чтениях.

"Он убирает порог в тестировании кандидатов в судьи на когнитивные способности — сильно усложненный тест на IQ", — возмутился Шабунин, утверждая, что властям якобы "надо снизить этот балл, чтобы протянуть своих людей (коррупционеры не часто отличаются высоким интеллектом) на конкурсах в апелляционные суды и Высший антикоррупционный суд.

"Итак, по словам Шабунина следует, что глава антикоррупционного комитета голосовала в угоду коррупционерам, которые хотят попасть в апелляционные и Высший антикоррупционный суды", – пишет издание.

Кроме того, как добавили журналисты, ранее Радина также поддержала законопроект, который позволит коррупционерам, которые пошли на соглашение со следствием, избегать конфискации имущества.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Верховная Рада Украины проголосовала за изменения в Уголовный кодекс, которые отменили обязательную конфискацию имущества для коррупционеров. Среди поддержавших этот законопроект оказалась и народная депутат Анастасия Радина, бывшая сотрудница Центра противодействия коррупции и соратница известного активиста Виталия Шабунина.

Также "Комментарии" рассказывали , что председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин получает выплаты от ВСУ как военнослужащий, хотя служит "боевым медиком" разве что в киевских кафе.





