СМИ: Достройка Хмельницкой АЭС оказалась под угрозой из-за Железняка

По информации издания "Телеграф", народный депутат Ярослав Железняк якобы лоббирует интересы частных производителей и пытается сорвать завершение строительства государственной Хмельницкой АЭС.

Хмельницкая АЭС

"Одним из ярых противников государственных атомных электростанций выступает депутат Ярослав Железняк. Это тот самый депутат, который при зарплате 40 тысяч гривен переехал в квартиру на Печерске стоимостью 12 миллионов гривен. Очевидно, свет в этой квартире депутату не выключают", — говорится в материале издания .

В статье указано, что Верховная Рада, несмотря на лоббистские усилия таких депутатов как Железняк, уже на этой неделе планирует принять историческое решение о достройке двух атомных блоков на 2,2 ГВт на Хмельницкой АЭС.

Известно, что энергоблок №3 Хмельницкой АЭС готов на 80%.

Кроме того, как отмечается в статье, решение правительства Украины о достройке Хмельницкой АЭС было поддержано в США и ЕС.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации министра энергетики Германа Галущенко, министерство энергетики Украины ведет тесное сотрудничество с американской компанией Westinghouse по двум проектам. Согласно им на Хмельницкой атомной электростанции достроят еще четыре реактора.Таким образом Хмельницкая АЭС станет самой мощной в Европе, даже больше, чем Запорожская атомная электростанция.

Однако на Хмельницкой АЭС строительство третьего и четвертого энергоблоков планировалось уже давно. Однако после оккупации и захвата россиян Запорожской АЭС эта потребность еще больше возросла, чтобы компенсировать потерянные мощности.







