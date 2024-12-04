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СМИ: Достройка Хмельницкой АЭС оказалась под угрозой из-за Железняка

ВР планирует принять решение о достройке двух атомных блоков на Хмельницкой АЭС

4 декабря 2024, 15:03
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Ткачик Олеся

По информации издания "Телеграф", народный депутат Ярослав Железняк якобы лоббирует интересы частных производителей и пытается сорвать завершение строительства государственной Хмельницкой АЭС.

СМИ: Достройка Хмельницкой АЭС оказалась под угрозой из-за Железняка

Хмельницкая АЭС

"Одним из ярых противников государственных атомных электростанций выступает депутат Ярослав Железняк. Это тот самый депутат, который при зарплате 40 тысяч гривен переехал в квартиру на Печерске стоимостью 12 миллионов гривен. Очевидно, свет в этой квартире депутату не выключают", — говорится в материале издания .

В статье указано, что Верховная Рада, несмотря на лоббистские усилия таких депутатов как Железняк, уже на этой неделе планирует принять историческое решение о достройке двух атомных блоков на 2,2 ГВт на Хмельницкой АЭС.

Известно, что энергоблок №3 Хмельницкой АЭС готов на 80%.

Кроме того, как отмечается в статье, решение правительства Украины о достройке Хмельницкой АЭС было поддержано в США и ЕС.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации министра энергетики Германа Галущенко, министерство энергетики Украины ведет тесное сотрудничество с американской компанией Westinghouse по двум проектам. Согласно им на Хмельницкой атомной электростанции достроят еще четыре реактора.Таким образом Хмельницкая АЭС станет самой мощной в Европе, даже больше, чем Запорожская атомная электростанция.

Однако на Хмельницкой АЭС строительство третьего и четвертого энергоблоков планировалось уже давноОднако после оккупации и захвата россиян Запорожской АЭС эта потребность еще больше возросла, чтобы компенсировать потерянные мощности.





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Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/jekonomika-i-finansy/2024-12-03/5888811-deputat-zheleznyak-namagaetsya-zirvati-dobudovu-khmelnitskoi-aes-v-interesakh-svoikh-sponsoriv-ekspert
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