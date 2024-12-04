СМИ: Достройка Хмельницкой АЭС оказалась под угрозой из-за Железняка

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Ткачик Олеся
По информации издания "Телеграф", народный депутат Ярослав Железняк якобы лоббирует интересы частных производителей и пытается сорвать завершение строительства государственной Хмельницкой АЭС.
Хмельницкая АЭС
В статье указано, что Верховная Рада, несмотря на лоббистские усилия таких депутатов как Железняк, уже на этой неделе планирует принять историческое решение о достройке двух атомных блоков на 2,2 ГВт на Хмельницкой АЭС.
Известно, что энергоблок №3 Хмельницкой АЭС готов на 80%.
Кроме того, как отмечается в статье, решение правительства Украины о достройке Хмельницкой АЭС было поддержано в США и ЕС.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации министра энергетики Германа Галущенко, министерство энергетики Украины ведет тесное сотрудничество с американской компанией Westinghouse по двум проектам. Согласно им на Хмельницкой атомной электростанции достроят еще четыре реактора.Таким образом Хмельницкая АЭС станет самой мощной в Европе, даже больше, чем Запорожская атомная электростанция.
Однако на Хмельницкой АЭС строительство третьего и четвертого энергоблоков планировалось уже давно.
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