СМИ: Порошенко в США вредит Украине, потому что раздражает республиканцев напоминанием, как «сливал» Трампа

Как пишет УНИАН, поездка народного депутата Петра Порошенко в США вредит Украине, поскольку у новоизбранного президента Дональда Трампа до сих пор помнят , как бывшие украинские власти во главе с Порошенко в 2016 году вмешивались в американские выборы, а Петр Алексеевич лично поддерживал главну республиканцев Хиллари Клинтон.

Порошенко и Клинтон

“Из-за Порошенко Украина попала в скандал с вмешательством в выборы в США в 2016 году. Так, в разгар избирательной гонки в Америке, в украинские медиа была слита амбарная книга Партии регионов, где якобы упоминалось имя на тот момент главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. Это создало большой скандал. Трамп был вынужден отстранить Манафорта от руководства штабом, а сам политтехнолог пошел в долгую судебную волокиту. Но главный ущерб от действий Порошенко был тот, что Украину обвинили во вмешательстве в выборы в США”, — говорится в материале УНИАН.

Кроме того, в статье говорится, что, несмотря на международный скандал с вмешательством украинской власти в американские выборы 2016 года, Порошенко продолжал посещать мероприятия финансистов избирательной кампании Хиллари Клинтон, а в разгар выборов в США вообще от имени Украины уехал ее поддержать лично.

“Петр Алексеевич накануне решающей политической битвы Хиллари-Трамп, вместо того чтобы оставить после скандала в покое дела США, уехал за океан на встречу с Хиллари, чтобы напомнить американцам о Манафорте, Трампе и скандале. Очевидно, что тогда Трамп отказался встречаться с главой Украины. Ущерб, нанесенный Порошенко Украине в контексте вмешательства в выборы в США, трудно переоценить”, — говорится в статье УНИАН.





Издание пишет, что сегодня попытка Порошенко встретиться хоть с кем-то из республиканцев лишь напоминает им об отрицательном отношении власти времен Порошенко к США.

"Лучшее, что сейчас может сделать Петр Алексеевич для Украины в своем турне по Америке – это прогуляться у рождественской елки, съесть чизбургер и вернуться на Рождество в Лондон к сыновьям. Все остальное уже было. Ничем хорошим не кончилось. Не закончится и сейчас – Порошенко своей поездкой в США навредит Украине, напоминая республиканцам, как "сливал" их кандидата Трампа на позапрошлых выборах", — пишет УНИАН.

Напомним, издание New York Times, из-за вмешательства украинских властей во главе с Порошенко в выборы в США, Трамп долгое время считал Украину врагом, а не союзником. По информации издания, согласно данным расследования Палаты представителей по импичменту, президент США считал именно власти Порошенко, а не путина, ответственным за вмешательство в американские выборы 2016 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сыновья Порошенко проживают в Лондоне.



