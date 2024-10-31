СМИ: Порошенко срезал бирку с пиджака за 2500 евро, чтобы якобы не шокировать иностранцев

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Ткачик Олеся
Как сообщают "Украинские новости", лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко на встречу с военными и дипломатами надел пиджак за 2500 евро, однако срезал бирку, чтобы якобы скрыть его стоимость. Журналисты предположили, что к таким действиям политик мог прибегнуть потому, что такая сверхдорогая одежда на встрече по помощи Украине выглядела бы максимально некстати.
Петр Порошенко
Как отмечают журналисты, пиджак Порошенко за 2500 евро – это изделие французского бренда Zilli, которое шьет свои вещи из эксклюзивных материалов – кожи ската, питона, страуса и крокодила, волокна пекари, гуанако, викуньи, кашемира, шелка.
СМИ сообщают, что на официальном сайте Zilli указано, что этот легкий и элегантный темно-синий пиджак с офицерским воротником легко сочетается со спортивным шиком и идеально подходит для осени.
Журналисты предположили, что, учитывая, что Порошенко срезал бирку с пиджака, он очень не хотел, чтобы узнали его стоимость.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в октябре обогатил еще более 1 миллиарда гривен. Почти 824 млн грн из этой суммы он получил от так называемого "слепого траста", сообщает портал НАПК.
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