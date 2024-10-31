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Главная Новости Политика Украины 2024 СМИ: Порошенко срезал бирку с пиджака за 2500 евро, чтобы якобы не шокировать иностранцев
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СМИ: Порошенко срезал бирку с пиджака за 2500 евро, чтобы якобы не шокировать иностранцев

Порошенко, очевидно, пытался скрыть стоимость своего пиджака на встрече с иностранцами, у которых просил о помощи

сегодня, 12:52
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Ткачик Олеся

Как сообщают "Украинские новости", лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко на встречу с военными и дипломатами надел пиджак за 2500 евро, однако срезал бирку, чтобы якобы скрыть его стоимость. Журналисты предположили, что к таким действиям политик мог прибегнуть потому, что такая сверхдорогая одежда на встрече по помощи Украине выглядела бы максимально некстати.

СМИ: Порошенко срезал бирку с пиджака за 2500 евро, чтобы якобы не шокировать иностранцев

Петр Порошенко

"На встречу с военными и дипломатами Порошенко надел лакшеру пиджак за 2500 евро с отрезанной биркой, чтобы скрыть цену. Несколько месяцев назад Порошенко был пойман в рубашке от лакшеры-бренда Ralph Lauren Purple Label за €2250. Его имиджмейкеры выводы сделали и начали скрывать стоимость одежд, которые одевается Порошенко. Поэтому когда недавно "сывочолый" встречался с западными политиками, не очень понимающими тягу постсоветских предпринимателей к тяжелому люксу, ему на всякий случай срезали с пиджака этикетку бренда Zilli", — говорится в материале "Украинских новостей".

СМИ: Порошенко срезал бирку с пиджака за 2500 евро, чтобы якобы не шокировать иностранцев - фото 2


Как отмечают журналисты, пиджак Порошенко за 2500 евро – это изделие французского бренда Zilli, которое шьет свои вещи из эксклюзивных материалов – кожи ската, питона, страуса и крокодила, волокна пекари, гуанако, викуньи, кашемира, шелка.

СМИ сообщают, что на официальном сайте Zilli указано, что этот легкий и элегантный темно-синий пиджак с офицерским воротником легко сочетается со спортивным шиком и идеально подходит для осени.

Журналисты предположили, что, учитывая, что Порошенко срезал бирку с пиджака, он очень не хотел, чтобы узнали его стоимость.

СМИ: Порошенко срезал бирку с пиджака за 2500 евро, чтобы якобы не шокировать иностранцев - фото 3

"Очевидно, что Порошенко очень не хочет, чтобы его уличили в расточительстве, то есть базовое понимание несовместимости лакшеры с кровавой реальностью у него есть. Скажем, когда ты встречаешься с военными и волонтерами, собирающими на фронт, это не очень хорошо. Однако часто натура одерживает верх. На самом деле в драгоценной одежде нет ничего плохого, если ты на каждом шагу не говоришь о "простых людях". И даже если ты – в первой тройке бизнесменов воюющей страны – все равно нужно быть скромнее", — говорится в материале "Украинских новостей".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в октябре обогатил еще более 1 миллиарда гривен. Почти 824 млн грн из этой суммы он получил от так называемого "слепого траста", сообщает портал НАПК.




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Источник: https://ukranews.com/ua/news/1044509-poroshenko-zayavyvsya-na-mizhnarodnu-zustrich-shhodo-potreb-ukrayiny-u-pidzhaku-za-2500-yevro-ivanov
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