Как сообщает издание "Украинские новости", Петр Порошенко во время своего президентства якобы не мешал экс-нардепу Андрею Деркачу координировать действия крупной агентурной сети РФ в Украине. По информации журналистов, якобы в обмен на это кремлевский диктатор Владимир Путин разрешал лидеру "Евросолидарности" вести бизнес в России.

Петр Порошенко

"Договоренности Деркача с Порошенко заключались в следующем: Путин позволял Петру вести бизнес в России, Петр не мешал Деркачу координировать действия крупной агентурной сети в Украине. Как и Медведчук, Деркач имел неприкосновенный статус и строил российскую агентурную сеть, будучи надежно прикрытым администрацией". Из-за Медведчука Порошенко решал бизнес-вопросы с Путиным, через Деркача поддерживал связи с российскими спецслужбами. , – сообщает издание.

При этом "Украинские новости" отмечают, что Деркача и Порошенко якобы увязывали тесные отношения, даже несмотря на то, что США официально признали экс-нардепа российским агентом.

"Спецслужбы США идентифицировали Деркача как, цитата "активного российского агента в течение более десяти лет, поддерживающего тесные связи с российскими спецслужбами". Деркач гулял на днях рождения и на свадьбе сына экс-генпрокурора Луценко, поздравлял Петра Алексеевича и безнаказанно выполнял задачи РФ по вмешательству в выборы президента США. Сейчас он имеет российское гражданство, проживает в Астрахани и его готовятся выдвинуть в т.н.

По информации журналистов, координатором коммуникации между Деркачем и Порошенко якобы выступал соратник последнего Юрий Луценко. Более того, издание утверждает, что якобы Деркач и Луценко – давние друзья, ставшие партнерами еще во времена Соцпартии Мороза.

"Вместе они реализовали спецоперацию России, втянув Украину в международный скандал, когда из-за обвинений со стороны Луценко США отозвали своего посла в Украине Марию Йованович. Теперь Деркач станет переговорщиком в России, Порошенко продолжит быть нардепом в Украине", — говорится в статье издания.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший народный депутат Украины Андрей Деркач, обвиняемый в государственной измене и незаконном обогащении, стал одним из кандидатов в российский Совет Федерации от Астраханской области.



