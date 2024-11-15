СМИ: Порошенко может стать самым богатым олигархом во время войны

С началом широкомасштабного вторжения доходы лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко выросли в 25 раз, пишет издание "Украинские новости". В частности, как говорится в материале, только за 10 месяцев 2024 года Порошенко обогатился почти на 4 миллиарда гривен и имеет все шансы стать самым богатым олигархом страны.

Петр Порошенко

"Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко на собственном примере доказал, что война – это обогащение. Только за октябрь он прирос почти двумя миллиардами гривен. Если заглянуть в декларации Порошенко, то увидим, что настоящее обогащение пришло к Петру Алексеевичу именно в войну", — говорится в материале "Украинских новостей".

В статье указано, что в довоенный 2021 год Порошенко показал доход только в 162 млн. грн., в 2022 году – уже в 9 раз больше: 1 млрд. 435 млн. грн. А 2023 год вообще завершил с 1 млрд. 440 млн. грн. на счетах. Зато, добавляют журналисты, самым успешным годом для нардепа стал 2024-й, который еще не закончился.

"Только за 10 месяцев 2024 года Порошенко обогатился почти на 4 миллиарда гривен! Еще год не закончился, а он уже получил денег в 25 раз больше, чем за год до войны", – говорится в статье "Украинских новостей".

При этом в материале сравнивается увеличение доходов Порошенко во время войны с сокращением состояния других крупных предпринимателей: активы самого богатого человека Украины Рината Ахметова сократились на 64% (минус 365 млрд гривен). Второе место в рейтинге самых богатых украинцев — Виктор Пинчук за годы войны потерял 20 миллиардов гривен.

"Только Порошенко не просто поднялся с 12-го на 3-е место ТОП-олигархов, но и рекордно ускорил свое обогащение. Сейчас его кошелек ежемесячно становится толще на 1-2 млрд грн. Самое интересное, что судя по темпам обогащения, "главный оппозиционер" еще за время войны имеет все шансы стать главным олигархом Украины", — говорится в статье "Украинских новостей".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Порошенко в октябре обогатил еще более 1 миллиарда гривен. Почти 824 млн грн из этой суммы он получил от так называемого "слепого траста".



