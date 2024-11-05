СМИ: Порошенко донатит армии деньги, которые получает от государства как проценты на ОВГЗ

Бывший президент, народный депутат Петр Порошенко активнее других политиков пиарится на помощи ВСУ, называя себя едва ли не самым большим донором армии, впрочем, есть сомнения, что он жертвует армии собственные "белые" средства, пишет издание "Украинские новости" со ссылкой на военного, политолога Кирилла Сазонова.

Петр Порошенко

Как говорится в материале издания, последний раз Фонд Порошенко и его ОО "Дело громад" отчитывались за предоставленную ВСУ помощь в декабре 2023 года: тогда была названа цифра более 4 млрд грн.

"Пятый президент, мечтающий стать седьмым, убеждает – львиная доля денег его и доходы его компаний. Но по этому поводу есть сомнения" – пишут "Українські новини".

В частности, как говорится в материале, семье Порошенко принадлежит разветвленная бизнес-империя: Рошен, агро, медиа, финансы, производство стекла, недвижимость и т.д.

"Иностранные и украинские компании, принадлежащие Порошенко и его семье, формируют пулы активов за счет неуплаченных в Украине налогов, а легализуются эти активы путем приобретения государственных и иностранных ценных бумаг, на которые начисляются соответствующие проценты", — говорится в статье.

Журналисты отмечают, что в основном Порошенко покупает облигации внутреннего займа. Фактически, добавляют они, это деньги, которые граждане занимают государству, чтобы оно могло поддерживать экономику и финансировать армию. Эти заимствования правительство возвращает с процентами.

"Вероятно, именно эти проценты Порошенко направляет на свои "благотворительные", а точнее пиар-проекты. То есть, с большой долей вероятности все эти (или их значительная доля) дроны, лафеты, РЭБы и т.п. Порошенко мог купить за начисленные государством проценты на ОВГЗ , которые приобрел за счет неуплаченных им в это же государство налогов. Речь может идти о примерно 2,5 млрд грн. То есть более половины "благотворительных расходов", о которых Фонд Порошенко отчитывался год назад", — пишут "Украинские новости".

Кроме того, в материале говорится, что облигации Порошенко покупает через собственный Международный инвестиционный банк, который зарабатывает на благотворительности своего владельца миллионы гривен в виде комиссии.

"Судя по декларации политика, только за первый месяц осени 2024 года он обогатился на миллиард гривен. Это в 125 раз больше, чем он заработал за год до вторжения России. Так сказать, держит финансовый фронт" – говорится в статье "Украинских новостей" .

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Порошенко задекларировал 823,7 млн грн дивидендов от швейцарской компании Sequent Schweiz AG.



