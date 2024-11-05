СМИ: Порошенко донатит армии деньги, которые получает от государства как проценты на ОВГЗ

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Ткачик Олеся
Бывший президент, народный депутат Петр Порошенко активнее других политиков пиарится на помощи ВСУ, называя себя едва ли не самым большим донором армии, впрочем, есть сомнения, что он жертвует армии собственные "белые" средства, пишет издание "Украинские новости" со ссылкой на военного, политолога Кирилла Сазонова.
Петр Порошенко
Как говорится в материале издания, последний раз Фонд Порошенко и его ОО "Дело громад" отчитывались за предоставленную ВСУ помощь в декабре 2023 года: тогда была названа цифра более 4 млрд грн.
В частности, как говорится в материале, семье Порошенко принадлежит разветвленная бизнес-империя: Рошен, агро, медиа, финансы, производство стекла, недвижимость и т.д.
Журналисты отмечают, что в основном Порошенко покупает облигации внутреннего займа. Фактически, добавляют они, это деньги, которые граждане занимают государству, чтобы оно могло поддерживать экономику и финансировать армию. Эти заимствования правительство возвращает с процентами.
Кроме того, в материале говорится, что облигации Порошенко покупает через собственный Международный инвестиционный банк, который зарабатывает на благотворительности своего владельца миллионы гривен в виде комиссии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Порошенко задекларировал 823,7 млн грн дивидендов от швейцарской компании Sequent Schweiz AG.
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