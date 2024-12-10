Как отмечает издание "Украинские новости", заявление народного депутата Петра Порошенко о том, что он якобы может остановить войну за 24 часа, вредит Украине и снижает уровень ее поддержки в мире. В частности, как отмечает военный Алексей "Сталкер", нардеп выступает от имени государства, забыв, что уже когда-то гарантировал завершить АТО за сутки и тогда такие заявления закончились Иловайским котлом.

Петр Порошенко

"Сейчас главный популист Порошенко уехал в США как украинский парламентарий. Там он выставил на посмешище не только всю свою партию, но и, к сожалению, нашу страну. Все хорошо помнят предыдущие мирные планы Порошенко и чем они заканчивались. Ничем хорошим. И за такие мирные планы сам Порошенко должен отвечать перед судом по статье государственная измена, а не делать новые популистские заявления. Потому что, как показывает время, они очень дорого обходятся украинцам", – говорится в материале "Ураинских новостей".

В статье указано, что уже был план Порошенко – "окончить АТО за часы" и другие, которые заканчивались трагически для страны.

"Обещание закончить АТО "за часы" завершилось Иловайским котлом. Там он уничтожил почти все доброты. Пока наших ребят россияне уничтожали, они умоляли Киев предоставить им подкрепление. Но помощь не пришла. Петр вывел ее на парад на Крещатик. А наших расстреляли. Это называлось "план Порошенко", – говорится в статье.

Кроме того, в ней упоминается еще один так называемый мирный план из 15 пунктов, который Порошенко начал воплощать сразу, как стал президентом.

"В первую неделю своего президентства заявил: "Украинская армия прекращает огонь!". ДНРовцы поблагодарили и продолжили захватывать Донбасс. Еще один План Порошенко – "Минские соглашения". Они дали возможность путину накопить войска и напасть на Украину уже полномасштабно", – пишут "Украинские новости".

При этом в статье говорится, что и сейчас план Порошенко о прекращении войны за 24 часа якобы не имеет ничего общего с реальностью.

"Плана Победы Порошенко не существует, потому что почти три года великой войны Петр Алексеевич сидел в политической засаде: скромно обогащался до статуса топ-олигарха; пиарился на воинах ВСУ; рассказывал сказки, что защитники "вздрогнули" в 2022 году и ему лично пришлось взять оружие в руки и освободить Киевщину от оккупантов", — говорится в статье.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Порошенко в США вредит интересам Украины.



