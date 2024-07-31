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Главная Новости Политика Украины 2024 СМИ исследовали, как Бутусов менял мнение о Минских договоренностях в зависимости от политической конъюнктуры
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СМИ исследовали, как Бутусов менял мнение о Минских договоренностях в зависимости от политической конъюнктуры

Бутусов ранее публично обещал идти служить на передовую, но сейчас оформил отсрочку от мобилизации

сегодня, 18:20
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Станислав Молчанов








 По данным украинских СМИ журналист Юрий Бутусов одобрительно оценивал Минские договоренности, которые в конце концов привели к полномасштабному нападению РФ на Украину. Но в зависимости от политической конъюнктуры — менял свое мнение на противоположное, утверждают журналисты.

СМИ исследовали, как Бутусов менял мнение о Минских договоренностях в зависимости от политической конъюнктуры

Юрий Бутусов (фото из открытых источников)

Об этом сообщают "Украинские новости".

СМИ исследовало, как точка зрения Бутусова на Минские соглашения менялась в зависимости от политической ситуации.

 "Медийщики очень любят напоминать политикам, когда те меняют свое мнение как флюгеры, но оказалось, что "герой войны" Бутусов тоже этим грешит", — пишет издание.

 СМИ напоминает слова Юрия Бутусова. "Не нужно их (Минские договоренности – ред.) нарушать. Надо их выполнять. убеждал Ю. Бутусов украинцев в 2018 году.

 А уже через год заявлял, что "на самом деле Минские соглашения для Украины — это не выгодная формула".

 Напомним, что Бутусов ранее публично обещал идти служить на передовую, но сейчас оформил отсрочку от мобилизации как отец трех дочерей.




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Источник: https://ukranews.com/ru/news/1023437-zhurnalist-butusov-ranishe-vihvalyav-minski-domovlenosti-yaki-stali-peredvisnikami-velikoyi-vijni
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