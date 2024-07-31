СМИ исследовали, как Бутусов менял мнение о Минских договоренностях в зависимости от политической конъюнктуры



















По данным украинских СМИ журналист Юрий Бутусов одобрительно оценивал Минские договоренности, которые в конце концов привели к полномасштабному нападению РФ на Украину. Но в зависимости от политической конъюнктуры — менял свое мнение на противоположное, утверждают журналисты.

Юрий Бутусов (фото из открытых источников)

Об этом сообщают "Украинские новости".



СМИ исследовало, как точка зрения Бутусова на Минские соглашения менялась в зависимости от политической ситуации.



"Медийщики очень любят напоминать политикам, когда те меняют свое мнение как флюгеры, но оказалось, что "герой войны" Бутусов тоже этим грешит", — пишет издание.

СМИ напоминает слова Юрия Бутусова. "Не нужно их (Минские договоренности – ред.) нарушать. Надо их выполнять. убеждал Ю. Бутусов украинцев в 2018 году.

А уже через год заявлял, что "на самом деле Минские соглашения для Украины — это не выгодная формула".

Напомним, что Бутусов ранее публично обещал идти служить на передовую, но сейчас оформил отсрочку от мобилизации как отец трех дочерей.



