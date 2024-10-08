СМИ допустили, что Железняк имеет не только немало состояние, а и родственников в РФ и на ВОТ

Как пишет издание "Факты" народный депутат Ярослав Железняк, может быть причастен к хищению бюджетных средств, лоббированию коррупции в налоговой и интересов олигархов. Кроме того, добавляют журналисты, Железняк также может иметь связи со спецслужбами России.

Ярослав Железняк

В материале издания говорится, что как заместитель председателя налогового Комитета ВРУ Железняк имеет прямое отношение и несет ответственность за произвол по отношению к бизнесу, а также схем главы Комитета Даниила Гетманцева.

При этом "Факты" напоминают, что в прошлом Железняк был помощником пророссийского депутата-регионала Алексея Плотникова, работал в российской лоббистской компании "Kesarev консалтинг", главный офис которой расположен в Москве. В 2019 году избрался народным депутатом от партии Голос. Впоследствии, напоминают журналисты, в результате раскола стал руководителем фракции и фигурировал в скандале по поводу хищения государственных средств, направленных на финансирование политических партий.

"Из-за коррупционных скандалов, исключение Железняком из фракции несогласных, прекращение государственного финансирования партия „Голос“ была уничтожена. Это очень похоже на спланированную враждебными спецслужбами операцию, целью которой было уничтожение патриотической, антироссийской политической силы. Золотая классика из ФСБ: инфильтрация своего человека, саботаж. Публичный конфликт, развал", — говорится в материале "Фактов".

При этом журналисты отмечают, что в Верховной Раде Железняк якобы систематически лоббирует интересы и льготы для бизнесов олигархов Виктора Пинчука и Рината Ахметова, а также жестко критикует все контролирующие и правоохранительные органы за, якобы, неудовлетворительную работу, в частности, по уплате налогов.

"В том, что налоги не собирают в нужных объемах виновны все, кроме налоговой, которая для этого и создана. Налоговая всегда чемпион по коррупции в стране, и количество налоговиков-миллионеров, протеже Гетманцева, которые сейчас привлекаются к ответственности именно за коррупцию, это подтверждает… За 5 лет ни одного кривого слова о налоговой от Ярослава Железняка мы не услышали", — говорится в статье "Фактов".

При этом журналисты подчеркивают, что на момент избрания депутатом Железняк жил в комнате в общежитии, а уже 1 августа 2023 года переехал в квартиру стоимостью более 12 млн на столичном Печерске. "Факты" обращают внимание, что в декларации политика также появились ценные автомобили "Инфинити" и "Лексус". В целом, пишут "Факты", состояние депутата в 5 раз превышает его официальные доходы. При этом в материале говорится, что квартира и авто записаны на тестя — Владимира Коваля, который ранее также фигурировал в коррупционных скандалах и вел бизнес с российским аграрным олигархом Сергеем Кисловым.

По данным журналистов, мать Железняка якобы живет в Москве, сестра живет и занимается бизнесом на временно оккупированной территории Украины, владеет земельными участками в оккупированном Мариуполе. Все это имущество до сих пор принадлежит семье и не было национализировано оккупантами, добавляет издание.

"Очевидно, российские оккупанты не видят врага или хотя бы оппонента в первом заместителе председателя налогового Комитета Верховной Рады. Почему? Вопрос к Службе безопасности Украины", — пишут "Факты".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , Железняк в августе 2023 года он заселился в квартиру площадью 134 квадратных метра, стоимость которой оценивается в 12 млн гривен.



