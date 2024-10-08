СМИ допустили, что Железняк имеет не только немало состояние, а и родственников в РФ и на ВОТ

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Ткачик Олеся
Как пишет издание "Факты" народный депутат Ярослав Железняк, может быть причастен к хищению бюджетных средств, лоббированию коррупции в налоговой и интересов олигархов. Кроме того, добавляют журналисты, Железняк также может иметь связи со спецслужбами России.
Ярослав Железняк
В материале издания говорится, что как заместитель председателя налогового Комитета ВРУ Железняк имеет прямое отношение и несет ответственность за произвол по отношению к бизнесу, а также схем главы Комитета Даниила Гетманцева.
При этом "Факты" напоминают, что в прошлом Железняк был помощником пророссийского депутата-регионала Алексея Плотникова, работал в российской лоббистской компании "Kesarev консалтинг", главный офис которой расположен в Москве. В 2019 году избрался народным депутатом от партии Голос. Впоследствии, напоминают журналисты, в результате раскола стал руководителем фракции и фигурировал в скандале по поводу хищения государственных средств, направленных на финансирование политических партий.
При этом журналисты отмечают, что в Верховной Раде Железняк якобы систематически лоббирует интересы и льготы для бизнесов олигархов Виктора Пинчука и Рината Ахметова, а также жестко критикует все контролирующие и правоохранительные органы за, якобы, неудовлетворительную работу, в частности, по уплате налогов.
При этом журналисты подчеркивают, что на момент избрания депутатом Железняк жил в комнате в общежитии, а уже 1 августа 2023 года переехал в квартиру стоимостью более 12 млн на столичном Печерске. "Факты" обращают внимание, что в декларации политика также появились ценные автомобили "Инфинити" и "Лексус". В целом, пишут "Факты", состояние депутата в 5 раз превышает его официальные доходы. При этом в материале говорится, что квартира и авто записаны на тестя — Владимира Коваля, который ранее также фигурировал в коррупционных скандалах и вел бизнес с российским аграрным олигархом Сергеем Кисловым.
По данным журналистов, мать Железняка якобы живет в Москве, сестра живет и занимается бизнесом на временно оккупированной территории Украины, владеет земельными участками в оккупированном Мариуполе. Все это имущество до сих пор принадлежит семье и не было национализировано оккупантами, добавляет издание.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , Железняк в августе 2023 года он заселился в квартиру площадью 134 квадратных метра, стоимость которой оценивается в 12 млн гривен.
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