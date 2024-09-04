"Слуги народа" определились с новыми министрами: кто получит должности в правительстве

В заседании "Слуги народа" принял участие президент Украины Владимир Зеленский, рассказал руководитель фракции Давид Арахамия.

Арахамия рассказал, кого назначат министрами. Фото из открытых источников

Политик рассказал, какие кадровые решения по изменениям в правительстве будут приняты в ближайшее время.

"МИД – Андрей Сибига. Минрегион-вице-премьер — Алексей Кулеба. Министр юстиции-вице-премьер по евроинтеграции — Ольга Стефанишина. Министерство ветеранов – Наталья Калмыкова. Министерство культуры и информационной политики — Николай Точицкий. Министерство аграрной политики – Виталий Коваль. Министерство молодежи – Матвей Бедный. Минэкологии – Светлана Гринчук. Минстратпром – Герман Сметанин", — сообщил Давид Арахамия.

Глава фракции также отметил, что в Офис президента переходят Александр Камишин и Ирина Верещук.

"Александр Камишин переходит в Офис президента, где продолжит заниматься вопросами вооружения и инфраструктуры. Также в Офис президента переходит Ирина Верещук, которая будет работать с профильной заместительницей руководителя ОП ", – сообщил глава фракции "СН".

Кроме того, на заседании "СН" обсудили создание нового института в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев.

"Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавить", – добавил Давид Арахамия.

Ранее стало известно, что в Верховную Раду поступило заявление об отставке от Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной. Заявление об отставке также написала Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

