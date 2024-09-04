"Слуги народа" определились с новыми министрами: кто получит должности в правительстве

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Марьян Ощановский
В заседании "Слуги народа" принял участие президент Украины Владимир Зеленский, рассказал руководитель фракции Давид Арахамия.
Арахамия рассказал, кого назначат министрами. Фото из открытых источников
Политик рассказал, какие кадровые решения по изменениям в правительстве будут приняты в ближайшее время.
Глава фракции также отметил, что в Офис президента переходят Александр Камишин и Ирина Верещук.
Кроме того, на заседании "СН" обсудили создание нового института в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев.
Ранее стало известно, что в Верховную Раду поступило заявление об отставке от Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной. Заявление об отставке также написала Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
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