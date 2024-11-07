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Главная Новости Политика Украины 2024 "Слив" документов РФ: кто из украинских чиновников, вероятно, ездил в Россию во время войны
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"Слив" документов РФ: кто из украинских чиновников, вероятно, ездил в Россию во время войны

В документах ФСБ РФ содержатся данные о возможных визитах украинских чиновников в Россию во время войны

сегодня, 18:49
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Кречмаровская Наталия

Несмотря на полномасштабную войну, украинские должностные лица, вероятно, неоднократно посещали Россию после 2014 года. Об этом свидетельствуют "слитые" скан-копии документов пограничной службы РФ, сообщает "УНН". Среди "визитеров" фигурируют фамилии Смирнов, Костин, Васьков.

"Слив" документов РФ: кто из украинских чиновников, вероятно, ездил в Россию во время войны

Фото портал "Комментарии"

Издание сообщает, что согласно "слитым" документам, после начала войны в 2014 году наибольшее количество раз в Россию ездил Андрей Смирнов, бывший заместитель председателя Офиса президента Украины. Сейчас НАБУ подозревает Смирнова в незаконном обогащении. "В документах указано лицо, ФИО и дата рождения которого совпадает с данными Смирнова, и это лицо с момента начала войны на Донбассе и практически до момента полномасштабного вторжения РФ посещало Россию 22 раза", — говорится в сообщении.

Еще одним "визитером" является Костин Андрей Евгеньевич. Дата рождения лица, указанного в российских документах, совпадает с датой рождения недавно уволенного генпрокурора. Издание отмечает, что этот человек после начала войны был в России 11 раз. Последний раз визит состоялся буквально за две недели до президентских выборов – 19 марта 2019 года.

В документах, по данным издания, фигурирует также лицо с данными, соответствующими данным Юрия Васькова – бывшего замминистра инфраструктуры Украины. Этот человек за время войны впервые посетил РФ в июне 2015 года, а после этого совершил еще 18 поездок в страну-агрессорку.

В издании отметили, что "ливни" российских государственных баз данных происходили неоднократно.


”Слив” документов РФ: кто из украинских чиновников, вероятно, ездил в Россию во время войны - фото 2
”Слив” документов РФ: кто из украинских чиновников, вероятно, ездил в Россию во время войны - фото 3
”Слив” документов РФ: кто из украинских чиновников, вероятно, ездил в Россию во время войны - фото 4
”Слив” документов РФ: кто из украинских чиновников, вероятно, ездил в Россию во время войны - фото 5
”Слив” документов РФ: кто из украинских чиновников, вероятно, ездил в Россию во время войны - фото 6
”Слив” документов РФ: кто из украинских чиновников, вероятно, ездил в Россию во время войны - фото 7
”Слив” документов РФ: кто из украинских чиновников, вероятно, ездил в Россию во время войны - фото 8

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какое решение было принято в России против украинцев на оккупированных территориях.




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Источник: https://unn.ua/news/zlyv-dokumentiv-prykordonnoi-sluzhby-rf-znaideno-svidchennia-ymovirnykh-vizytiv-do-rosii-pid-chas-viiny-ukrainskykh-posadovtsiv
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