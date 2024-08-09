Скандал вокруг «Охматдета» набирает обороты: что отказывается сделать Минздрав

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Министерство здравоохранения отказывается привлекать попечительский совет "Охматдета" к контролю за процессом восстановления после ракетной атаки, об этом сообщила нардеп Мария Ионова со ссылкой на ответ на свой депутатский запрос.
Ужар по Охматдету
По ее словам, министерство самостоятельно определило состав Совета по контролю осуществления восстановления разрушенных зданий НДСЧ "Охматдет". Кроме 6 крупнейших благотворителей, 1 представителя Минздрава и 1 больницы, привлекут еще 7 общественных активистов, которых изберут благотворители.
Важно, говорит нардеп, чтобы представители Совета по контролю восстановления "Охматдета" также разбирались в специфике детского центра.
По ее мнению, эффективнее создать Наблюдательный совет, к которому привлечь представителей Попечительского совета, в том числе из числа парламентариев от разных фракций, благотворителей, ведущих антикоррупционеров и экспертов, ведь предложенная сейчас система оставляет значительные коррупционные риски.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министерство здравоохранения Украины объявило о создании Совета по восстановлению Охматдета, призванного обеспечить прозрачность и эффективность восстановления больницы после разрушений.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!