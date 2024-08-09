Скандал вокруг «Охматдета» набирает обороты: что отказывается сделать Минздрав

Министерство здравоохранения отказывается привлекать попечительский совет "Охматдета" к контролю за процессом восстановления после ракетной атаки, об этом сообщила нардеп Мария Ионова со ссылкой на ответ на свой депутатский запрос.

Ужар по Охматдету

По ее словам, министерство самостоятельно определило состав Совета по контролю осуществления восстановления разрушенных зданий НДСЧ "Охматдет". Кроме 6 крупнейших благотворителей, 1 представителя Минздрава и 1 больницы, привлекут еще 7 общественных активистов, которых изберут благотворители.

"Конечно, мы все поддерживаем быстрое восстановление Центра и ценим вклад каждого украинца, который внес вклад на восстановление, о какой бы сумме речь не шла. Потому что сотня гривен от пенсионера или ребенка из своих сбережений стоят не меньше миллиона от крупного бизнеса. И здесь важно, чтобы каждая гривна была израсходована прозрачно и эффективно", — заявила Ионова.

Важно, говорит нардеп, чтобы представители Совета по контролю восстановления "Охматдета" также разбирались в специфике детского центра.

"И мы также категорически против попыток не допустить парламентский контроль над использованием средств. Также следует отметить, что полномочия Рады будут касаться исключительно вопроса восстановления. Но нужен системный мониторинг соблюдения антикоррупционного законодательства на постоянной основе", — добавила нардеп.

По ее мнению, эффективнее создать Наблюдательный совет, к которому привлечь представителей Попечительского совета, в том числе из числа парламентариев от разных фракций, благотворителей, ведущих антикоррупционеров и экспертов, ведь предложенная сейчас система оставляет значительные коррупционные риски.

"Власть продолжает ставить телегу перед лошадью и придумывать новые и новые схемы, как избежать прозрачности, вместо того, чтобы работать по подотчетным процедурам и не допускать коррупции", — подытожила Ионова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министерство здравоохранения Украины объявило о создании Совета по восстановлению Охматдета, призванного обеспечить прозрачность и эффективность восстановления больницы после разрушений.



