Скандал вокруг конференции по восстановлению Украины: Найем с командой уходит в отставку

По информации издания Bloomberg, глава правительства Дмитрий Шмыгаль не согласовал участие Мустафы Найема, возглавляющего Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры в конференции по восстановлению Украины, которая завтра стартует в Берлине.

Мустафа Найем

При этом известно, что участие доноров во встрече призвано мобилизовать международную поддержку для восстановления Украины после разрушений, вызванных полномасштабным российским вторжением. Ожидается, что президент Владимир Зеленский откроет мероприятие вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Однако, как отмечает издание, Государственное агентство по развитию инфраструктуры и реконструкции "не будет присутствовать".

По информации самого Найема, Шмыгаль лично отклонил его просьбу о командировке в Берлин без объяснения причин. Хотя участие в конференции примут более 20 украинских чиновников перечислены как участники — в частности министры экономики, финансов, здравоохранения, иностранных дел и и.о. министра инфраструктуры.

Вместе с тем, как сообщает "Честно" в Фейсбуке, Мустафа Найем написал заявление об увольнении.

Пока известно, что заявления об увольнении написали также Андрей Ивко, первый заместитель Председателя Агентства восстановления и Валерия Иванова, заместитель Председателя Агентства восстановления.

Как сообщает "Честно", решение было принято на фоне скандала со сорванной командировкой Найема в Берлин на международную конференцию 11-12 июня, которая призвана мобилизовать международную поддержку восстановления страны после разрушения в результате полномасштабного российского вторжения. Однако Шмыгаль в командировке отказал.

При этом, как подчеркивает бизнесмен Валерий Пекарь, трудно спрогнозировать реакцию иностранных партнеров об отсутствии на конференции по восстановлению в Берлине Ukraine Recovery Conference ответственных должностных лиц — министра инфраструктуры (не назначен), министра по делам регионов (не назначен), председателя агентства по восстановлению ( выезд не разрешен).

"Для них это четкий сигнал, что украинское политическое руководство не собирается выстраивать институционную структуру восстановления, а предпочитает неинституционные механизмы типа поручений, разовых назначений, временных комиссий, исполняющих обязанности и т.д. Другими словами, это сигнал об отношении Украины к прозрачности и подотчетности в восстановлении. Это очень плохой сигнал. По сути, этот сигнал говорит: нам плевать на вашу основную ценность, вы и так дадите нам деньги, потому что мы герои и молодцы",

– написал Пекарь в Фейсбуке.

По его словам, сегодня, когда каждый центр помощи Украине находится в фокусе внимания, а приверженные Украине европейские политики теряют поддержку, мы просто делаем себе хуже.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что для Украины важно иметь представительство на конференции в Берлине.



