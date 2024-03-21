Скандал в ВР. Порошенко оскорбил коллегу нардепа, а его охрана препятствовала ее работе

Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в Телеграмме рассказала, что во время работы Верховной Рады народные депутаты от "Европейской солидарности" и "Голоса" попросили объявить перерыв. Политик назвала такие действия возмутительными, ведь потом оппозиционные депутаты рассказывают о том, что Рада не работает, потому что в парламенте кризис, а у "Слуг народа" просто нет голосов для принятия решений.

Ольга Василевская-Смаглюк

Василевская-Смаглюк в Телеграмме рассказывает, что депутаты просили перерыв на 30 мин, однако он затянулась более чем на час, поэтому она решила зайти в малый зал, чтобы выяснить у коллег, в чем дело, и почему они не возвращаются к работе.

Женщина утверждает, что Порошенко попросил ее снизить тон, на что она решила посидеть с ними, чтобы понять, что такого обсуждают коллеги по "Европейской солидарности" и почему они не возвращаются к работе.

"В конце встречи, выходя из зала, Петр Алексеевич Порошенко при многочисленных свидетелях заявил, что "от меня воняет". На это я заметила, что это слишком низко для бывшего Президента говорить подобное любому лицу, даже коллеге по парламенту".

, – рассказала народный депутат.

По ее словам, когда она включила камеру, Порошенко посоветовал ей обратиться к врачу.

Кроме того, как отметила Василевская-Смаглюк, охранник Порошенко препятствовал ей выполнять работу депутата и ограничивал свободное передвижение по помещениям Верховной Рады.

При этом нардеп предположила, что депутаты от оппозиции блокируют работу Верховной Рады, чтобы таким образом выбивать командировки за границу.

"Видимо Петру Алексеевичу хочется в Венгрию к Орбану за своим дивидендам и к сыновьям, которые уклоняются от службы в Вооруженных силах Украины",

– добавила Василевская-Смаглюк.

Напомним, в последнее время Петр Порошенко не раз попадал в скандалы.